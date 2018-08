Alibec, PRIMA REACTIE dupa ce a semnat cu Astra: "Am 91 kg, pot sa joc la Iasi!" Mesajul atacantului dupa despartirea de FCSB

Denis Alibec s-a transferat la Astra Giurgiu de la FCSB!

Alibec incearca sa-si relanseze cariera la Astra dupa perioada slaba de la FCSB. Denis Alibec se imbarca in avionul de Iasi, acolo unde giurgiuvenii au meci in aceasta etapa. Alibec spune ca are 91 kg si nu 100 asa cum a anuntat Becali si e pregatit sa joace deja cu noii sai coechipieri.



"Da, sunt jucatorul Astrei. Nu vreau sa comentez, voi vorba saptamana viitoare. Maine avem meci la Iasi si nu pot sa vorbesc acum. Am 91 de kilograme. Azi e primul antrenament cu Astra. Cunosc majoritatea jucatorilor si cred ca o sa fie ok. Am vorbit cu cativa dintre ei si ma asteapta cu bratele deschise.

Cu Marius Maldarasanu nu am apucat sa vorbesc. Acum sunt la aeroport, trebuie sa plec la Iasi, discutam mai multe saptamana viitoare.", a declarat Denis Alibec la Digi.

1,2 milioane de euro a platit Astra pentru transferul lui Alibec.

15.000 de euro pe luna va castiga atacantul la Giurgiu