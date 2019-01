"Pe ce post juca Picasso?" :)) Ce jucator din Liga 1 si-a intrebat asta

Asta-i ultima! Miriuta face orice ca fotbalistii lui sa puna mana pe carte.

"Pe ce post joaca ... Picasso?", l-a intrebat un jucator pe Miriuta. Miriuta s-a dus cu biblioteca dupa el in cantonament. Ploua in Antalya si are timp sa citeasca. Nu si unii dintre fotbalistii lui Miriuta.

"Chiar l-am intrebat pe unul dintre jucatori acuma cine a fost Picasso si a stat pe ganduri. Chiar facea misto. Pe ce parte a jucat?" a povestit Miriuta.

Cand ia o pauza de la citit, Miriuta joaca table.

"Poarta-n casa! Trebuie sa vina zarul prima data, daca nu vine zarul... Mai fa ceva la 6-6" spune Miriuta.

Transferurile facute de FCSB nu l-au convins pe Miriuta.

Reporter: "FCSB-ul a luat pe Hora, pe Stoian"

Miriuta: "Poti s-o iei si pe mama, Dumnezeu s-o odihneasca! Cand n-ai un grup unit.. N-ai nicio sansa sa castigi campionatul. CFR va lua campionatul" spune Miriuta