"Bruzli", surpriza iernii! Japonezul Takayuki, strainul cu cele mai multe meciuri in Romania, e chemat din nou in Liga I

Japonezul Takayuki Seto, in varsta de 32 de ani, s-ar putea intoarce in Romania dupa un an petrecut in tara natala.

Takayuki Seto a plecat in vara lui 2018 de la Astra, dupa 11 ani, cu o scurta pauza, petrecuti in Romania. Mijlocasul a parasit campionatul romanesc dupa ce a jucat peste 300 de meciuri si a devenit cel strainul cu cele mai multe prezente.

Acum, Takayuki s-ar putea intoarce. Echipa? Din nou Astra!

Telekom Sport noteaza ca Takayuki Seto e dorit de Costel Enache la Astra si ar putea lasa liga a doua japoneza pentru a veni din nou la Giurgiu!

In prezent, el este legitimat la Ventforet Kofu.

321 de meciuri a jucat Takayuki in Liga I, castigand 3 trofee!

Takayuki Seto a invatat fotbal in Brazilia, iar in Romania a ajuns in 2007. El a mai trecut pentru o scurta perioada pe la Osmanlispor.