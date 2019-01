BOMBA! Gnohere, in LA LIGA, nu in Arabia! Oferta primita de FCSB nu e inca la nivelul pretului cerut de Becali, dar transferul e posibil

Becali spune ca venirea lui Ioan Hora a deschis larg portile catre despartirea de Gnohere. "Il vand cu 5 milioane si la revedere", a spus patronul FCSB ieri.

Gigi Becali a afirmat ieri ca este pregatit sa il vanda pe "Bizonul" Gnohere. Acesta vrea 5 milioane de euro in schimbul atacantului de 30 de ani si spune ca acesta nu duce lipsa de oferte. Pana acum, Becali a negociat cu formatii din zona Golfului Persic.

Surpriza ar putea veni, insa, de la locul 18 din La Liga! Rayo Vallecano, formatie care incearca sa se salveze de la retrogradarea din prima liga spaniola, il vrea pe Gnohere. Ibericii au pregatit 3 milioane de euro!

Oferta lui Rayo este deocamdata sub pretentiile lui Becali, dar acesta ar putea accepta pana la urma sa mai scada din pretul de 5 milioane, data fiind varsta jucatorului, dar si dorinta lui Gnohere de a evolua macar pentru o perioada intr-un campionat mai puternic.

Rayo Vallecano ii are in acest moment in atac pe Raul de Tomas (17 meciuri/8 goluri), Adri Embarba (20 meciuri/3 goluri), Oscar Trejo (18 meciuri/1gol), Bebe (13 meciuri/1 gol), Alex Alegria (9 meciuri/0 goluri) si Javi Guerra (2 meciuri/0 goluri).