Lovitura NEASTEPTATA: Alex Ionita, aproape de o alta echipa din Liga 1! Cu cine negociaza

Ionita n-a confirmat la CFR, iar sefii se gandesc serios sa-l lase sa plece in aceasta iarna.

Cum discutiile cu Al Shabab nu s-au transformat intr-o oferta concreta, parea ca Ionita va continua la Cluj si in partea a doua a sezonului. Odata cu numirea lui Edi Iordanescu la Gaz Metan, a aparut insa varianta ca fotbalistul sa treaca la Medias pana in vara.



Fanatik scrie ca partile negociaza un imprumut pe 6 luni al jucatorului pe care Iordanescu l-a mai antrenat la Astra si CFR.



Tot de la CFR la Medias a plecat acum o saptamana si Sebastian Mailat, cedat tot sub forma de imprumut.