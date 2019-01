Nu-i nici Bale, nici Dembele! SURPRIZA: care sunt cei mai rapizi jucatori din La Liga

Statisticile scot la iveala un top surprinzator al vitezei in La Liga.

Chiar daca fanii fotbalului pot vedea anumiti jucatori in acest top, statisticile oficiale arata un top surprinzator.

In clasamentul vitezei in La Liga nu conduc nici Gareth Bale, nici Ousmane Dembele, ci fotbalisti de la echipe care nu se lupta la titlu in Spania.

Barcelona, Sevilla, Real Madrid sau Atletico Madrid sunt cele mai bune echipe din campionatul Spaniei, dar asta nu inseamna ca au si cei mai rapizi jucatori.

Cei mai rapizi aleaga cu aproape 35 km/h, iar Alaves este echipa care are doi reprezentanti in acest top.

TOP 5 cei mai rapizi jucatori din La Liga:

1. Postigo (Levante) - 34,99 km/h

2. Portu (Girona) - 34,99 km/h

3. Ximo Navarro (Alaves) - 34,97 km/h

4. Jony (Alaves) - 34,95 km/h

5. Williams (Atletic Bilbao) - 34,91 km/h