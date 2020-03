Patru antrenori pe LISTA FINALA a lui Dinamo! Florin Prunea a dezvaluit cine poate prelua echipa: DECIZIA ii apartine lui Negoita

Dinamo isi va numi noul antrenorul pana la finalul saptamanii, iar Florin Prunea spune ca 4 nume sunt pe lista.

Dinamo primeste vizita Chindiei pe 16 martie, ora 20:30, in etapa a treia a play-out-ului. "Cainii" isi vor prezenta noul antrenor pana la ora meciului, iar Florin Prunea spune ca pe lista sunt 4 nume, din care va trebui sa aleaga Ionut Negoita.

"Am vorbit si azi cu patronul si i-am spus ca trebuie sa luam cat mai repede o decizie. Jucatorii sunt profesionisti, se antreneaza bine, dar trebuie ca in cel mai scurt timp sa aducem un antrenor principal. Jucam luni, iar timpul ne preseaza.

Sunt patru antrenori pe lista, pe care ii stiti. Liviu Ciobotariu, Adrian Mihalcea si inca doi. Pe Ciobi il stiu si il apreciez, am lucrat cu el. Iar Mihalcea a prins multa experienta in ultima perioada, cand a lucrat la nationala, alaturi de Cosmin Contra. Am discutat si eu cu antrenorii, dar patronul va decide. Are toate variantele pe masa", a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Dinamo are doua infrangeri in play-out, cu Clinceni si Iasi. "Cainii" sunt la doar 3 puncte de locurile retrogradabile.