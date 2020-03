Uhrin n-a vrut sa plece de la Dinamo fara sa primeasca banii! Cat a incasat fostul antrenor al "cainilor"

Cehul s-a despartit de "caini" din cauza situatiei incerte de la club.

Dusan Uhrin a anuntat dupa meciul pierdut de la Iasi ca va renunta la postul de antrenor, iar conducatorii lui Dinamo au incercat sa gaseasca o cale de mijloc pentru rezilierea contractului. Florin Prunea a dorit sa lase de inteles ca Uhrin si-a dat demisia, conditii in care nu ar fi trebuit sa-i mai plateasca obligatiile salariale pana in vara, insa antrenorul ceh a pus conditii.

Potrivit DigiSport, Dusan Uhrin a incasat 32.000 de euro pentru a pleca de la club, el avand 10.000 de euro salariu lunar. Desi conducerea a vrut sa-l convinga sa ii achite acesti bani abia in vara, cand Dinamo va depasi situatia financiara delicata in care se afla, fostul antrenor al "cainilor" nici nu a vrut sa auda si a amenintat ca nu accepta sa plece daca nu i se achita banii. In cele din urma, cele doua parti s-au inteles.

Cehul a transmis si un mesaj catre fanii dinamovisti pe site-ul doardinamo.ro, in care spune ca ar fi parasit demult echipa daca nu ar fi fost atmosfera din tribune.

"Vreau sa multumesc din suflet tuturor suporterilor. Ei au sustinut echipa tot timpul, chiar si in perioadele mai grele. Vreau sa stie toti ca vor ramane in inima mea pentru ca au fost mereu alaturi de noi.

Sincer, as fi vrut sa raman alaturi de ei la Dinamo, dar in aceasta situatie era imposibil sa lucrez si sa fac performanta. Imi cer scuze! Daca nu erau suporterii lui Dinamo as fi plecat demult, sincer va spun", a fost mesajul lui Uhrin.