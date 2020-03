Florin Prunea stie adevaratul motiv pentru care Dinamo nu a intrat in play-off! "A venit acel ciocan care ne-a lovit in moalele capului!"

Dinamo a ratat pentru a treia oara consecutiv prezenta in play-off.

Directorul sportiv al lui Dinamo a vorbit despre situatia dificila prin care trece clubul si este de parere ca zvonurile despre vanzarea echipei, care nu s-au concretizat, i-au afectat pe jucatori, acesta fiind principalul motiv pentru care "cainii" nu am prins Top 6 in acest sezon.

"Noi am fost corecti dupa meciul cu Steaua (n.r.: FCSB). Indiferent de rezultat, nu putem sterge rusinea ratarii obiectivului. A fost un pansament pentru fani mai mult... Noi cu clubul mama mai avem un singur lucru. Mergem acolo o data pe saptamana, cand jucam. Nise deschide apa calda cu o cheie, jucam, facem un dus si plecam. In rest, nu mai avem nimic cu clubul mama. Suporterii nu pot face singuri... Sunt admirabili, dar nu pot sa readuca Dinamo acolo. Aici e vorba de un club puternic, e nevoie de investitii. Noi am picat in acest an, antrenorii si noi in mare parte, in mijlocul unui razboi care nu e al nostru, in mijlocul unor tranzactii cu care noi nu avem de-a face. Se da si se arunca cu noroi pentru ca acest club sa fie vandut cat mai ieftin.

Noi suntem la Saftica, incercam de la inceputul sezonului... E foarte greu sa ai rezultate. Aici a fost furtuna tot timpul, n-am avut o zi de liniste. Cand a inceput sa joace echipa si am ajuns aproape de play-off, a venit acel ciocan care ne-a lovit in moalele capului cu vanzarea echipei care a macinat tot. Sa termine naibii, odata, cu vanzarea si nevanzarea ca aduc clubul la sapa de lemn. Lucrurile astea macina in vestiar! Uitati-va la clasament, nu e simplu. Cupa ca cupa, dar pana acolo avem de rezolvat problema in campionat. Pierzi 2-3 meciuri, te duci acolo jos si greu mai iesi de acolo", a spus Prunea, la PRO X.