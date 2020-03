Dinamo isi va numi noul antrenor pana la finalul saptamanii! Cine poate prelua clubul: "Este un antrenor pe care il cunosc, poate fi o varianta"

Dinamo s-a despartit de Dusan Uhrin si antrenorul nu a mai putut fi convins sa ramana la echipa.

Florin Prunea spune ca a facut eforturi pentru a incerca sa il convinga pe Uhrin sa se razgandeasca, insa nu a reusit si spune ca argumentele cehului sunt unele normale.

Noul antrenor va fi numit pana la meciul cu Chindia de saptamana viitoare, iar una din variantele "cainilor" este Adrian Mihalcea (43 de ani).

Mihalcea a fost asistentul lui Cosmin Contra la echipa nationala a Romaniei si Florin Prunea spune ca experienta pe care a capatat-o alaturi de Contra il califica pentru a putea prelua o echipa de Liga 1:

"Tocmai m-am intalnit cu Dusan Uhrin si am discutat. Nu am reusit sa il convingem, am incercat si astazi sa il convingem sa continue. Argumentele lui sunt unele...nu pot sa le fac publice. E foarte suparat si are dreptate sa fie suparat. Imi pare rau ca nu si-a dus contractul pana la capat. Dar este decizia lui, nu au fost probleme de bani. A plecat, i-am urat bafta si noi trebuie sa mergem mai departe.

Deocamdata nu am gasit antrenor, dar in cel mai scurt timp trebuie sa avem pentru ca luni avem meci cu Chindia.

Trebuie sa fie un om care sa vina sa munceasca in conditiile date de fotbalul romanesc. Dusan Uhrin a fost suparat pe toata lumea. Este un om civilizat si extrem de corect care a spus exact ceea ce a avut de spus. Argumentele lui sunt unele normale cred eu.

Nu a petrecut nimeni la Iasi, nu este adevarat. Cum a aparut un rezultat prost, cum au aparut si naparcile. Nu a fost absolut nimic dupa meci. Eu cu Dusan si cu secunzii am stat pana la 1:30 noaptea la receptia hotelului si am baut o bere si am incercat sa il conving sa ramana. Nu stim cine a dat stirea, este o stire neasumata de nimeni.

Adi Mihalcea este un antrenor pe care il cunosc, a capatat o anumita experienta langa Contra, poate sa fie o varianta nu numai pentru Dinamo. Dar nu este numai Adi, vom vedea.

Nu ne-am ganadit niciodata la retrogradare, dar uite ca trece timpul si punctele sunt din ce in ce mai putine. Problema este ca nu merge jocul, iar antrenorul care va veni asta trebuie sa rezolve", a spus Florin Prunea pentru www.sport.ro.