La asta nu se astepta nimeni! Cosmin Contra a fost ofertat de Dinamo pentru a prelua clubul! Ce salariu i s-a propus si ce raspuns a dat fostul selectioner

Dinamo l-a contactat pe Cosmin Contra.

Dusan Uhrin si-a dat demisia de la Dinamo in urma rezultatelor slabe de la echipa. Dupa acesta decizie, "cainii" au vrut sa dea lovitura si l-a contactat pe Cosmin Contra pentru a-o propune o intelegere, potrivit gsp. Potrivit sursei citate, Contra ar fi urmat sa aiba un salariu de 10 mii de euro pe luna. Fostul selectioner a refuzat oferta venit din partea lui Dinamo, motivand faptul ca are o oferta mai veche din zona Araba de 1,5 milioane de euro. Totodata acesta a spus ca nu vrea sa revina in antrenorat pana in vara, in acest moment el ocupand rolul de observator UEFA, pentru meciurile europene.

Contra a mai antrenat-o pe Dinamo in perioada februarie - septembrie 2017. In returul acelui sezon, a fost ultima oara cand Dinamo s-a batut cu sanse matematice la titlu pana in ultima etapa. Contra a plecat de la Dinamo in momentul in care a primit o oferta din partea FRF pentru a prelua echipa nationala.