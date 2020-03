Antrenorul care i-a dat "SEEN" lui Dinamo! "Chiar daca m-ar dori, nu se pune problema!" Cine exclude varianta de a prelua clubul din Stefan cel Mare

Dinamo este in cautarea unui antrenor dupa ce s-a despartit de Dusan Uhrin.

Una din variantele speculate pentru preluarea postului lasat liber de Uhrin era Marius Croitoru, antrenorul de la Botosani.

Croitoru a reactionat rapid si spune ca nici nu se pune problema sa plece de la Botosani pana la finalul sezonului:

"Ca sa nu fie interpretari, anunt din capul locului ca nu m-a cautat nimeni de la Dinamo. N-am avut absolut nicio discutie. Chiar daca m-ar dori, nu s-ar pune problema sub nicio forma. In acest moment, nu plec de la Botosani indiferent de numele echipei care ma cauta sau de oferta. Am inceput un proiect aici, sunt alaturi de jucatori pana la capat. Sunt un om de cuvant si atunci cand am batut palma cu domnul Iftime, am cazut de acord ca mergem impreuna pana la finalul sezonului", a spus Marius Croitoru pentru Gazeta Sporturilor.

Botosani are 24 de puncte si este pe locul 5 in play-off, la 5 puncte in spatele liderului CFR Cluj.