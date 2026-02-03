Anul 2026 a început cu emoții pentru echipa națională, cu mai puțin de două luni înaintea meciului capital de la Istanbul. Mircea Lucescu (80 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate și a fost internat luni, fiind sub supraveghere medicală. Deși situația a creat panică în rândul suporterilor, selecționerul a ținut să transmită un mesaj de calm prin intermediul Federației.



„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a transmis Lucescu.



Cu toate asigurările primite, situația rămâne complicată. „Tricolorii” au programată partida decisivă cu Turcia pe 26 martie, în play-off-ul pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Un eventual succes ar duce România în finala pentru calificare, pe 31 martie, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.



Soluția de avarie pregătită de FRF



Surse din anturajul echipei naționale susțin că Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu au discutat deja despre un plan de rezervă, în scenariul nedorit în care „Il Luce” nu va fi apt să stea pe bancă. Variantele sunt limitate în acest moment, însă oficialii par să fi ajuns la un numitor comun.



„În momentul ăsta, soluția de criză ar fi Adrian Mutu, care nu are echipă și care a pregătit naționala de tineret. Are o relație decentă cu Stoichiță și Burleanu și ar putea să stea pe bancă la jocul cu Turcia. Dacă va fi cazul, și la finala cu Slovacia sau Kosovo. Din ce s-a discutat la nivelul conducerii, nu prea sunt variante. Niciun antrenor mare nu se bagă la așa ceva, cu o lună și ceva înaintea unui meci decisiv de calificare la un Mondial”, au dezvăluit surse apropiate naționalei pentru evz.ro.



Adrian Mutu este liber de contract și are avantajul de a fi colaborat deja cu Federația, după ce a fost selecționer la naționala de tineret. Cariera sa de antrenor la nivel de club a inclus mandate la FC U Craiova, Rapid, Neftchi Baku, CFR Cluj și Petrolul.

