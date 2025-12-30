NEWS ALERT Bozhidar Chorbadzhiyski revine în Superliga României! Bulgarul trecut pe la FCSB a semnat până în 2027

Transfer surpriză în campionatul nostru.

FC Hermannstadt a anunțat transferul fostului fundaș central bulgar de la FCSB.

”🆕️ Bine ai venit la FCH, Bozhidar Chorbadzhiyski! 🇧🇬

ℹ️ Bozhidar Chorbadzhiyski este un fundaș central bulgar în vârstă de 30 de ani. A fost format la CSKA Sofia, în Bulgaria, echipă pentru care a evoluat timp de 5 sezoane. 

Pe CV_ul său se mai regăsesc echipe ca Stal Mielec și Widzew Lodz din Polonia, Diosgyor din Ungaria și FCSB din țara noastră. 

În prima parte a a acestui sezon, Bozhidar Chorbadzhiyski a bifat 8 meciuri pentru Botev Vratsa în țara natală. 

Are 11 selecții la naționala Bulgariei

Noul fundaș FCH este cotat la suma de 350.000 euro pe site_urile de specialitate și are în palmares 11 selecții pentru reprezentativa Bulgariei, o Cupă a Bulgariei cu CSKA Sofia și o Cupă a României cu FCSB. 

Bozhidar Chorbadzhiyski a semnat un contract cu FCH valabil pentru un sezon și jumătate”, a postat gruparea din Sibiu.

FC Hermannstadt, penultima clasată în Superligă

