FC Hermannstadt, penultima clasată în Superligă, deplasează un lot de 24 de jucători în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), care are loc între 3 şi 13 ianuarie, potrivit paginii de Facebook a clubului.

Două noutăți și două absențe la sibieni



În lot se află noutăţile Eduard Florescu şi Bozhidar Chorbadzhiyski (internaționalul bulgar trecut și pe la FCSB), dar nu şi fundaşul Florin Bejan şi mijlocaşul Silviu Balaure, ambii accidentaţi.

Lotul echipei sibiene:

portari: Cătălin Căbuz, Vlad Muţiu, Ionuţ Pop;

fundaşi: Ionuţ Stoica, Nana Antwi, Tiberiu Căpuşă, Antreas Karo, Bojidar Ciorbadjiski, Saeed Issah, Kevin Ciubotaru, Luca Stancu, Ionuţ Barstan, Răzvan Călugăr;

mijlocaşi: Alexandru Oroian, Kalifa Kujabi, Antoni Ivanov, Dragoş Albu, Jair Tavares, Eduard Florescu, Sebastian Ritivoi (junior născut în 2009 de la academia clubului);

atacanţi: Aurelian Chiţu, Sergiu Buş, Marko Gjorgjievski, Cristi Neguţ.

Staff tehnic: Dorinel Munteanu - antrenor principal, Dorin Toma - antrenor secund, Laurenţiu Iorga - antrenor secund/preparator fizic, Florin Berţa - antrenor portari, Cosmin Corovei - preparator fizic, Dragomir Rusu - medic, George Halmaghi - kinetoterapeut, Mircea Făţan - maseur, Alexandru Vlad - maseur, Cătălin Crăciun - analist video;

Staff administrativ: Daniel Niculae - preşedinte executiv, Radu Neguţ - director sportiv, Dănuţ Perjă - manager sportiv, Cosmin Călinescu - comunicare.

