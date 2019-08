Fotbalistul adus cu 60.000.000 euro in aceasta vara, propus la schimb cu Neymar! Ultima oferta facuta de Florentino Perez seicilor pentru afacerea verii

Florentino Perez se gandeste sa il trimita pe Luka Jovic, fotbalist transferat in aceasta vara cu 60.000.000 euro de la Eintracht Frankfurt, la Paris.

Real Madrid "a spart" 60.000.000 euro in aceasta vara pentru transferul sarbului Luka Jovic, dar se gandeste deja la o despartire de acesta. Florentino Perez, presedintele formatiei de pe Santiago Bernabeu, vrea sa-l includa intr-un schimb cu Neymar.

Informatia a fost dezvaluita in presa sarba, de jurnalistii de la Zurnal.rs. Potrivit sursei citate, Jovic a fost anuntat ca ar putea fi inclus in afacerea Neymar.

Jovic, Navas si 120 milioane euro pentru Neymar

Ultima propunere a Realului pentru PSG este una ce include bani, plus doi jucatori. Florentino Perez le-a oferit seicilor suma de 120.000.000 euro, dar si pe Luka Jovic si pe portarul costarican Keylor Navas, rezerva lui Courtois in acest moment.

Pana in acest moment PSG nu a dat un raspuns, dar pare greu de crezut ca parizienii vor renunta la fotbalistul in schimbul caruia au dat 222 milioane euro pentru a primi un jucator care a dezamagit in pregariri la Real.