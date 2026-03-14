Wesley Lopes, unul dintre cei mai spectaculoși atacanți străini care au evoluat în Liga 1, a povestit un episod memorabil din perioada petrecută la FC Vaslui.

Brazilianul a jucat cinci sezoane la echipa moldoveană, a adunat 136 de meciuri, 77 de goluri și 12 pase decisive, fiind al doilea cel mai bun marcator străin din istoria campionatului, după Eric de Oliveira. Dincolo de cifre, Wesley își amintește și episoadele savuroase trăite alături de patronul clubului, Adrian Porumboiu.

„De ce nu faceți față cu Wesley?”

Fostul atacant a povestit pentru Sport.ro cum, după un egal obținut la Cluj, Porumboiu a intrat direct în vestiar și a avut o reacție neașteptată.

„A intrat Porumboiu în vestiar, i-a aliniat pe băieți și le-a spus: «De ce nu faceți față cu Wesley? El bea bere, face ce vrea. Voi mergeți la restaurant, beți lapte, beți suc de portocale, mâncați toate fițele și nu jucați nimic! Duceți-vă cu Wesley la bere să jucați ca el!» Nebunia lui! N-a fost frumos, adevărat, dar era patronul, avea banii, putea să vorbească ce voia”, a povestit Wesley pentru Sport.ro.

Brazilianul a explicat că, în ciuda imaginii de fotbalist boem, era foarte disciplinat la pregătire.

„Eram primul care venea și ultimul care pleca. Când era fotbal, jucam fotbal. Când era bere, beam bere. Greșeala mea a fost că nu m-am ascuns. Vaslui era un oraș mic, lumea vedea tot”, a mai spus fostul golgheter.

Plecat de la Vaslui în 2012 pe suma de 1,5 milioane de euro, cariera l-a purtat pe Wesley la echipe precum Al-Hilal, Millonarios, CSMS Iași și Barbarense, în Brazilia, unde și-a agățat ghetele în cui în anul 2016.