Cele două formații și-au dat întâlnire în cadrul primei etape din play-off vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Bănie, Craiova. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Singurul gol al partidei a fost înscris de Adel Bettaieb în minutul 26, tunisianul reușind o super execuție (VEZI AICI).

„Se bate FC Argeș la titlu?” Răspunsul lui Bogdan Andone

La finalul partidei, Bogdan Andone a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Antrenorul piteștenilor a analizat jocul prestat de băieții săi și a anunțat că urmează un meci de foc.

„Vreau să îi felicit pe jucători pentru efort și atitudine. Chiar a fost o plăcere pentru mine de pe margine să urmăresc echipa, cum am încercat să speculăm spațiile. Cred că a fost un meci bun spre foarte bun. Era clar că trebuie să ne ridicăm nivelul, pentru că – așa cum am mai spus – am întâlnit o echipă extrem de valoroasă, greu de învins. De asta vreau să le mulțumesc băieților pentru efort.

Ce să spun? Cred că această victorie confirmă parcursul nostru din sezonul regular. Am făcut meciuri bune spre foarte bune. Trebuie să avem încredere, să luăm fiecare meci în parte. Ne-am propus să strângem cât mai multe puncte, să ne bucurăm de fotbal, să vedem care sunt limitele noastre și să încercăm să obținem rezultate cât mai bune.

(n.r. – golul lui Bettaieb) Mă bucur pentru toți băieții. Știm foarte bine că jucătorii de profil ofensiv sunt jucători de execuție. A fost cireașa de pe tort cu acea execuție spectaculoasă.

(n.r. – se bate FC Argeș la titlu?) E mult spus. Nu. Noi ne propunem să câștigăm următorul joc. Asta e cel mai important lucru”, a spus Bogdan Andone după meci.

În urma acestei partide, FC Argeș a urcat pe locul #2 în play-off, cu 28 de puncte. Craiovenii rămân lideri cu 30 de puncte.

Pentru trupa lui Bogdan Andone urmează un meci cu „U” Cluj pe teren propriu. Cele două formații se vor duela sâmbătă, 21 martie, LIVE TEXT pe Sport.ro.