Oltenii au primit vizita piteștenilor pe stadionul ”Ion Oblemenco”, în prima etapă din play-off-ul Superligii României. Echipa pregătită de Bogdan Andone s-a impus grație reușitei lui Adel Bettaieb și a urcat, cel puțin temporar, pe poziția secundă în clasament.

Vadim Rață surprinde: ”Încercăm să repetăm ce a făcut Leicester în Premier League”

Vadim Rață, adus gratis în vară de FC Argeș de la ”U” Cluj, a sugerat la flash-interviu, după victoria în fața liderului, că piteștenii încearcă să reproducă miracolul realizat de Leicester în 2016.

”Suntem fericiți. Ne-am pregătit toată săptămâna. Am analizat tactic adversarul și azi am stat bine în teren și am reușit să-i blocăm. Cred că i-am blocat foarte bine, nu cred că au avut faze la noi.

Știam că atacă mult în benzi și asta am încercat să facem și la antrenament, să blocăm benzile. Ne priește și tactica asta să stăm jos și să plecăm pe contraatac. Suntem o echipă muncitoare.

Dacă îmi permiteți să fac o comparație cu Leicester, care a câștigat campionatul cu Vardy în față. Încercăm să repetăm ceea ce au făcut ei. Clar, nu ne gândim la niciun campionat, dar o să luăm fiecare joc în parte și o să vedem unde o să fim”, a spus Vadim Rață.

Pentru FC Argeș urmează meciul cu "U" Cluj de sâmbăta viitoare, 21 martie, de la ora 20:30. Partida va avea loc la Mioveni.