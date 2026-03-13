Primul meci din play-off a adus și prima surpriză majoră. Piteștenii au câștigat cu 1-0, grație reușitei lui Adel Bettaieb, care a punctat cu o ”scăriță” superbă, lăsându-l fără replică pe Laurențiu Popescu.

Alexandru Cicâldău (28 de ani), unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul celor de la Universitatea Craiova, a tras primele concluzii după ce oltenii au început cu stângul un play-off în care erau considerați mari favoriți.

Jucătorii lui Felipe Coelho se gândesc acum la următoarea partidă din campionat, pe care o vor disputa în deplasare, la București, cu Dinamo.

Alexandru Cicâldău: ”S-a vorbit prea mult despre faptul că suntem favoriți”

„Nicio idee, am început jocul foarte rău. Din păcate, am pierdut un meci pe care trebuia să-l câștigăm. Mergem mai departe, de mâine trebuie să ne gândim la următorul meci.

Nu trebuie să răspund la cald, trebuie să vedem unde am greșit. Poate n-am avut atât de multe ocazii de gol. Orice jucător de fotbal, mai ales de la echipele din play-off, trebuie să joace cu presiune. Mai avem nouă finale, trebuie să dăm tot ce avem mai bun și să ieșim învingători.

Cine a zis că părea că am scăpat (n.r. - de celelalte echipe)? Toate echipele sunt aproape, poate prea mult s-a vorbit despre faptul că suntem favoriți. Poate prin joc și prin ce am arătat până acum, dar se pot schimba foarte multe lucruri. De mâine trebuie să uităm și să ne gândim la următorul meci”, a spus Cicâldău, la flash-interviu.

Universitatea Craiova poate ajunge pe locul doi în urma acestei etape, dacă Rapid va câștiga derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă, la ora 21:00. În același timp, FC Argeș a făcit un salt spectaculos în clasament.

Piteștenii au acum 28 de puncte, sunt la egalitate cu Rapid și au urcat, temporar pe locul doi.

Programul meciurilor rămase din prima etapă de play-off: