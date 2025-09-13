Pașcanu nu s-a ferit să acuze arbitrajul după meciul cu ”U” Cluj: „Am văzut pe reluări”

Rapid a remizat în deplasarea de la ”U” Cluj, scor 0-0, în urma unui meci care a contat pentru etapa a noua din Superliga.

Cu toate că rezultatul a părut unul echitabil la final, giuleștenii ar fi putut beneficia de o lovitură de la 11 metri în finalul meciului.



Alexandru Pașcanu: „E penalty clar, am văzut pe reluări”



Rapid a cerut penalty în minutul 88 al meciului de la Cluj, după ce Cisse l-a faultat pe Baroan. Jucătorul lui ”U” Cluj l-a tras pe atacantul giuleștenilor, iar aceștia au acuzat că tragerea s-a încheiat în careu.

Centralul Florin Andrei a acordat doar lovitură liberă pentru Rapid, considerând că faultul s-a petrecut în afara careului.

Pașcanu a oferit reacții imediat după meciul din etapa a noua și a explicat că în după ce a văzut reluările fazei consideră că trebuia acordat penalty la faultul din minutul 88.

Fundașul a vorbit și despre alte aspecte ale jocului cu „Șepcile Roșii” și s-a arătat mulțumit de faptul că apărarea „alb-vișiniilor” și-a făcut treaba și nu a primit gol.