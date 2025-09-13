Pașcanu nu s-a ferit să acuze arbitrajul după meciul cu ”U” Cluj: „Am văzut pe reluări”

Alexandru Pașcanu nu s-a ferit să vorbească despre arbitraj la finalul duelului cu ”U” Cluj din Superliga.

Rapid a remizat în deplasarea de la ”U” Cluj, scor 0-0, în urma unui meci care a contat pentru etapa a noua din Superliga.

Cu toate că rezultatul a părut unul echitabil la final, giuleștenii ar fi putut beneficia de o lovitură de la 11 metri în finalul meciului.

Alexandru Pașcanu: „E penalty clar, am văzut pe reluări”

Rapid a cerut penalty în minutul 88 al meciului de la Cluj, după ce Cisse l-a faultat pe Baroan. Jucătorul lui ”U” Cluj l-a tras pe atacantul giuleștenilor, iar aceștia au acuzat că tragerea s-a încheiat în careu.

Centralul Florin Andrei a acordat doar lovitură liberă pentru Rapid, considerând că faultul s-a petrecut în afara careului.

Pașcanu a oferit reacții imediat după meciul din etapa a noua și a explicat că în după ce a văzut reluările fazei consideră că trebuia acordat penalty la faultul din minutul 88.

Fundașul a vorbit și despre alte aspecte ale jocului cu „Șepcile Roșii” și s-a arătat mulțumit de faptul că apărarea „alb-vișiniilor” și-a făcut treaba și nu a primit gol.

„A fost un meci echilibrat, e foarte greu la Cluj, ”U” are jucători buni și este o echipă bună. A avut ocazii clare și aici la final, e penalty clar, am văzut pe reluări. Cred că a fost un meci bun făcut de noi. E un punct bun în deplasare.

E cel mai importat să ai fundația creată, să nu primești gol, noi am reușit asta și am avut câteva ocazii clare. Trebuie să privind meciul ca pe un câștig. Mai sunt multe etape, dar e bun începutul, nu putem vorbi acum de locuri. Sperăm să rămânem sus”, a declarat Pașcanu.

În urma remizei de la Cluj, Rapid va rămâne pe locul doi la finalul etapei, dar îi dă ocazia Universității Craiova să se distanțeze în fruntea clasamentului.

De cealaltă parte, echipa lui Ioan Ovidiu Sabău ar putea ieși din zona de play-off la finalul acestei runde.

