Ardelenii au primit vizita giuleștenilor pe ”Cluj-Arena” vineri seară, în etapa cu numărul nouă din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, ”U” Cluj și Rapid au împărțit punctele după ce tabela nu s-a modificat.



Claudiu Petrila, primele concluzii după remiza de la Cluj. Unde a arătat bine Rapidul și unde trebuie să mai lucreze



Claudiu Petrila, extrema Rapidului, a explicat că echipa din ”Grant” a făcut un joc impecabil pe faza defensivă. În schimb, giuleștenii trebuie să mai lucreze pe faza de atac, având în vedere că au existat câteva ocazii importante irosite de elevii lui Costel Gâlcă.



”Având în vedere că am jucat în deplasare, putem spune că ne mulțumit cu un punct, deși, părerea mea e că meritam mai mult în această seară. Pe faza de atac cred că puteam să facem mai mult. Ne-am apărat foarte bine tot meciul, dar din păcate în atac nu am reușit să marcăm.



Da, avem un început bun. Dacă puteam să câștigăm azi treceam pe primul loc, cel puțin până juca Universitatea Craiova. Era o miză importantă, voiam să fim acolo, dar acum ne gândim la următorul meci.



Dacă e să ne luăm după meciul de azi, putem să facem mai mult pe fază de atac. Noi de apărat am făcut-o foarte bine. Și cei din atac au muncit mult pe faza de apărare.



Avem o echipă bună, deși e devreme să vorbim de titlu, mereu am fost cât de cât aproape, dar ceva nu ne-a ieșit pe parcurs.



Obiective personale? Nu prea m-am gândit. Vreau să marchez și să ajut echipa. Ce e cel mai important e să câștigăm, nu contează cine marchează”, a spus Claudiu Petrila după meci.



