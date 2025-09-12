Gâlcă, discurs apăsat după U Cluj - Rapid: "Am avut penalty! Trebuia să avem 4 puncte în plus" + mesaj direct pentru Șucu

La finalul partidei de pe Cluj Arena, Costel Gâlcă nu s-a arătat mulțumit de rezultat. Antrenorul de la Rapid a susținut că echipa sa trebuia să primească un penalty pe finalul jocului, la șutul lui Tobias Christensen care a părut să fie respins cu mâna de Andrei Artean.



Gâlcă, discurs apăsat după U Cluj - Rapid: "Am avut penalty! Trebuia să avem 4 puncte în plus"

Când i s-a transmis că Ioan Ovidiu Sabău vede Rapid o candidată la titlu, Gâlcă a adus în discuție din nou nevoia unor transferuri, chiar dacă fereastra de mercato s-a încheiat.



"Meciul a fost foarte echilibrat, dar noi am avut ocaziile mai clare. După părerea mea, am avut și un penalty. Păcat pentru că jucătorii mei au avut astăzi o atitudine foarte bună, au stat bine în teren și n-am reușit să luăm cele 3 puncte.



Mi-a plăcut atitudinea lor. Au gestionat foarte bine momentele grele. De aceea spun că trebuia să câștigăm acest meci.



Echipa noastră a crescut mult în ultimele două meciuri. Avem multă personalitate și cred că trebuia să avem 4 puncte mai mult în acest moment.



Din punctul meu de vedere, mai avem nevoie de un mijlocaș, un atacant. Am spus-o și o repet!", a declarat Gâlcă.



FOTO Faza la care Rapid a cerut penalty pentru un henț al lui Artean

