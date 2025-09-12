Gâlcă, discurs apăsat după U Cluj - Rapid: "Am avut penalty! Trebuia să avem 4 puncte în plus" + mesaj direct pentru Șucu

G&acirc;lcă, discurs apăsat după U Cluj - Rapid: Am avut penalty! Trebuia să avem 4 puncte &icirc;n plus + mesaj direct pentru Șucu Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Cluj și Rapid au remizat, scor 0-0, în runda a noua din Superliga.

TAGS:
Costel GalcaRapidU Cluj
Din articol

La finalul partidei de pe Cluj Arena, Costel Gâlcă nu s-a arătat mulțumit de rezultat. Antrenorul de la Rapid a susținut că echipa sa trebuia să primească un penalty pe finalul jocului, la șutul lui Tobias Christensen care a părut să fie respins cu mâna de Andrei Artean.

Gâlcă, discurs apăsat după U Cluj - Rapid: "Am avut penalty! Trebuia să avem 4 puncte în plus" 

Când i s-a transmis că Ioan Ovidiu Sabău vede Rapid o candidată la titlu, Gâlcă a adus în discuție din nou nevoia unor transferuri, chiar dacă fereastra de mercato s-a încheiat.

"Meciul a fost foarte echilibrat, dar noi am avut ocaziile mai clare. După părerea mea, am avut și un penalty. Păcat pentru că jucătorii mei au avut astăzi o atitudine foarte bună, au stat bine în teren și n-am reușit să luăm cele 3 puncte.

Mi-a plăcut atitudinea lor. Au gestionat foarte bine momentele grele. De aceea spun că trebuia să câștigăm acest meci.

Echipa noastră a crescut mult în ultimele două meciuri. Avem multă personalitate și cred că trebuia să avem 4 puncte mai mult în acest moment.

Din punctul meu de vedere, mai avem nevoie de un mijlocaș, un atacant. Am spus-o și o repet!", a declarat Gâlcă.

FOTO Faza la care Rapid a cerut penalty pentru un henț al lui Artean

Rapid rămâne pe poziția secundă, cu 19 puncte, doar unul sub liderul Universitatea Craiova, care are un meci în minus. De partea cealaltă, U Cluj e pe 6, cu 13 puncte.

VIDEO Fanii Rapidului, pe Cluj Arena

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, &icirc;n fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani
ULTIMELE STIRI
Ce fotbalist a lăudat Ioan Ovidiu Sabău după remiza cu Rapid: &rdquo;Foarte inteligent, mi-a plăcut mult&rdquo;
Ce fotbalist a lăudat Ioan Ovidiu Sabău după remiza cu Rapid: ”Foarte inteligent, mi-a plăcut mult”
Marseille &ndash; Lorient 4-0! Spectacol fotbalistic pe Velodrome
Marseille – Lorient 4-0! Spectacol fotbalistic pe Velodrome
Ordinul lui Gigi Becali, &icirc;ncălcat! Vestea primită de jucătorul lui FCSB
Ordinul lui Gigi Becali, încălcat! Vestea primită de jucătorul lui FCSB
Claudiu Petrila, primele concluzii după remiza de la Cluj. Unde a arătat bine Rapidul și unde trebuie să mai lucreze
Claudiu Petrila, primele concluzii după remiza de la Cluj. Unde a arătat bine Rapidul și unde trebuie să mai lucreze
Fotbalistul, &bdquo;măcelărit&ldquo; &icirc;n careu și scos pe targă. Decizia arbitrului a st&acirc;rnit controverse
Fotbalistul, „măcelărit“ în careu și scos pe targă. Decizia arbitrului a stârnit controverse
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! Mihai Rotaru nu s-a uitat la bani

U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! Mihai Rotaru nu s-a uitat la bani

Omul de la FRF căruia Gică Hagi i-a cerut plecarea pentru a deveni selecționer: &rdquo;Era primul out!&rdquo;

Omul de la FRF căruia Gică Hagi i-a cerut plecarea pentru a deveni selecționer: ”Era primul out!”

Surprinzător! Clubul care a făcut o ofertă oficială pentru Ștefan Baiaram! Răspunsul lui Mihai Rotaru

Surprinzător! Clubul care a făcut o ofertă oficială pentru Ștefan Baiaram! Răspunsul lui Mihai Rotaru

Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: &bdquo;Am pl&acirc;ns vreo jumătate de oră &icirc;n mașină după&rdquo;

Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: „Am plâns vreo jumătate de oră în mașină după”

Gigi Becali, de neoprit! Răspuns sfidător după ce a primit pl&acirc;ngere penală: E păm&acirc;ntul meu, fac ce vreau!

Gigi Becali, de neoprit! Răspuns sfidător după ce a primit plângere penală: "E pământul meu, fac ce vreau!"

Marius Șumudică a bătut palma! Fostul antrenor al lui Rapid ajunge &icirc;ntr-un campionat exotic

Marius Șumudică a bătut palma! Fostul antrenor al lui Rapid ajunge într-un campionat exotic

CITESTE SI
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, &icirc;n fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

stirileprotv Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

Fosta războinică de la Survivor, Ștefania Ștefan, trăiește o nouă poveste de dragoste cu un campion la culturism

protv Fosta războinică de la Survivor, Ștefania Ștefan, trăiește o nouă poveste de dragoste cu un campion la culturism

Tyler Robinson devenise &bdquo;mai radical politic&rdquo; &icirc;n ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

stirileprotv Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!