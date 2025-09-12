Pe lângă Daniel Bîrligea, Mamadou Thiam și Denis Alibec, FCSB îl are mai în lot și pe tânărul Alexandru Stoian, care a marcat două goluri pentru campioana României.

Gigi Becali ordonase ca Alexandru Stoian să joace exclusiv număr 9, dar Mihai Stoica îl vede în bandă



În finalul sezonului trecut, după ce Stoian a marcat în runda finală, la CFR Cluj - FCSB 1-1, Gigi Becali anunța că jucătorul cumpărat de la Farul va fi folosit exclusiv ca număr 9, nu în bandă.



"Ordinul meu e ca Stoian să nu mai joace decât vârf, număr 9! Atât! Are fizic, e înalt, are 17 ani, poate mai crește. E iute. Nu mai are voie să joace decât atacant!", spunea Gigi Becali, în luna mai, la Fanatik.



Totuși, după un start de sezon în care a marcat în runda inaugurală contra lui FC Hermannstadt, iar ulterior a mai prins puține minute, Stoian este văzut de Mihai Stoica în banda stângă, nu în centru.



"Stoian e tot atacant lateral. Nu e atacant. A jucat număr 9 forțat atunci, dar nu e număr 9. Din generația lor, mai degrabă era Doicaru. Avea calitățile de număr 9, dar și el era mai mult de parte dreaptă. Stoian, de parte stângă", a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, la Prima Sport.

Stoian a fost titular într-o singură partidă, victoria cu Petrolul, de la Ploiești, scor 1-0, când a jucat în centrul atacului pentru o repriză.