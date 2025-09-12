Echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău a primit vizita formației dirijate de Costel Gâlcă vineri seară în etapa #9 din sezonul regulat al SuperLigii României.

La capătul celor 90 de minute, ”U” Cluj și Rapid au împărțit punctele după ce tabela de marcaj a rămas nemodificată până la final, la 0-0.

Ce fotbalist a lăudat Ioan Ovidiu Sabău după remiza cu Rapid: ”Foarte inteligent, mi-a plăcut mult”



După meci, Sabău a exprimat că e mulțumit de punctul obținut. A evidențiat însă că elevii săi au pierdut multe mingi anapoda în careul advers.

De asemenea, antrenorul clujenilor a ținut să-l laude pe Virgiliu Postolachi, adus pe finalul perioadei de mercato, pe care l-a debutat cu Rapid.

”Sunt mulțumit de un punct. Un adversar care are calitate. Au fost câteva momente chiar bune de joc. Momente când am încercat să jucăm. Dar, acolo, în preajma careului, foarte multe baloane pierdute. Le-am dat ușor mingea. Ne-au surprins pe contraatac și știam că o fac bine. Un rezultat echitabil, chiar dacă am avut posesie, dar contează mai puțin.



Noi începem să avem fundașii centrali pregătiți. Pot să-i folosesc. Știți foarte bine ce probleme am avut. Nu am avut fundași centrali și fundaș dreapta. Acum încep să apară relațiile de joc, automatismele. Să aibă ritm. Eu zic că o să fac o echipă frumoasă, o echipă bună.



Mi-a plăcut foarte mult cum a intrat și Postolachi. Liniște, maturitate. Foarte inteligent în deciziile pe care le-a luat. A dat și două-trei pase foarte bune. Un jucător care, sigur, nu aș vrea să mă grăbesc, dar felul lui de a fi, liniștea pe care o are, eu cred că va fi un plus pentru noi.



E posibil să transform echipa total. Mă gândesc la o altă strategie de la următorul joc.



Nistor e un jucător cu puține accidentări, bravo lui, felicitări. Depinde el, de cum se comportă. Sigur, rămâne în continuare un jucător important pentru noi. E foarte, foarte important în acest moment ca să depășească recordurile respective să fie sănătos și să se antreneze bine.



(n.r. Așteptați alți jucători la Cluj?) Nu, nu mai avem loc. Suntem prea mulți”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

