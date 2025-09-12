Echipa lui Costel Gâlcă rămâne neînvinsă în campionat, dar a bifat al patrulea rezultat de egalitate în acest sezon (V5, Î0).



Giuleștenii au avut cele mai clare oportunități ale meciului. În minutul 26, șutul lui Christensen l-a învins pe Gertmonas, dar Cristea a respins de pe linia porții. După pauză, Petrila l-a servit ideal pe Kader Keita, însă portarul ardelenilor a scos incredibil de sub transversală.



Universitatea Cluj, fără victorie pe teren propriu în acest sezon, a avut șansa golului pe final. În minutul 86, mingea a căzut pe bară, iar Kramer a respins din fața porții.



Victor Angelescu a făcut iureș după meci



La final, Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid, a criticat dur arbitrajul și a acuzat federația și liga că nu își doresc ca Rapid să lupte pentru titlu.



"Poate deranjez la federație și la ligă, dar nu suntem doriți. Nu se poate așa ceva, nu e posibil. Sunt total dezamăgit de ce se întâmplă în campionatul nostru.



Am trimis un mesaj mai sus, către federație și ligă. Dacă vreți, vă trimit filmarea din spatele porții. Este penalty clar, 100%, nu am niciun dubiu. O să vă trimit filmarea, este evident.



E greu, nu-mi dau seama ce crede arbitrul, unde dă faultul. Dacă e la contactul dintre picioare sau la celălalt, e în careu. Atâta timp cât nu e ceva clar, vreau să fiu mai rezervat.



Dacă îmi dați un număr, vă trimit filmarea și veți vedea clar ca lumina zilei.



Meciul, repet, cred că a fost echilibrat. Așa cum am zis, am avut ocaziile mai mari, dar, per total, a fost un meci echilibrat între două echipe bune, de play-off. Cred că ocaziile mari le-am avut noi. Îmi pare rău că n-am reușit să câștigăm, pentru că în ultima perioadă nu câștigasem cu U Cluj. 51% am fi meritat victoria. Rămânem neînvinși și încercăm să ne batem pentru primele locuri.



Maxim, putem merge în cupele europene, dar la mai mult, nu cred că vom fi lăsați.



Da, teoretic, 4-5 săptămâni (n.r. - va sta pe margine Andrei Borza)", a spus Victor Angelescu la Digi Sport.

