Pusă pe fapte mari în Liga 3 și cu Dan Alexa numit recent antrenor principal, Poli Timișoara s-a calificat în play-off-ul Cupei României după o victorie la limită, 1-0 cu divizionara secundă CSM Reșița, pregătită de Flavius Stoican.

Golul victoriei a fost un lob senzațional reușit de David Popa (foto - Politehnica Timișoara), atacantul ajuns la 27 de ani care are în CV inclusiv câteva sezoane la tineretul lui Birmingham City.

În minutul 21, un adversar de la Reșița a gafat în încercarea de a-i arăta arbitrului că nu are spațiu pentru a executa o lovitură liberă, mingea a ricoșat la David Popa, care nu a ezitat să trimită un lob de la mijlocul terenului pentru 1-0, care a fost și scorul final.

