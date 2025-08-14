VIDEO Poli Timișoara, calificare în Cupă după un lob senzațional de la mijlocul terenului al fostului atacant de la Birmingham City!

Poli Timișoara, calificare &icirc;n Cupă după un lob senzațional de la mijlocul terenului al fostului atacant de la Birmingham City! Cupa Romaniei
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Liga 3 antrenată de Dan Alexa a eliminat Reșița lui Flavius Stoican.

TAGS:
Poli TimisoaraDavid PopaCSM ResitaDan AlexaCupa Romaniei
Din articol
  • Poli timisoara 2025 cupa
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pusă pe fapte mari în Liga 3 și cu Dan Alexa numit recent antrenor principal, Poli Timișoara s-a calificat în play-off-ul Cupei României după o victorie la limită, 1-0 cu divizionara secundă CSM Reșița, pregătită de Flavius Stoican.

Golul victoriei a fost un lob senzațional reușit de David Popa (foto - Politehnica Timișoara), atacantul ajuns la 27 de ani care are în CV inclusiv câteva sezoane la tineretul lui Birmingham City.

În minutul 21, un adversar de la Reșița a gafat în încercarea de a-i arăta arbitrului că nu are spațiu pentru a executa o lovitură liberă, mingea a ricoșat la David Popa, care nu a ezitat să trimită un lob de la mijlocul terenului pentru 1-0, care a fost și scorul final.

Rezultatele din turul 3 al Cupei României

Marți, 12 august, ora 17:30

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj 0-2 FC Bihor Oradea

ACS Viitorul Arad 1-3 CSC Dumbrăvița

Miercuri, 13 august, ora 17:30

CSM Pașcani 1-2 ACS FC Șoimii Gura Humorului

AFC Viitorul Onești 1-2 CS Sporting Liești

AS FC Agricola Borcea 1-0 CS Gloria Băneasa

SC Popești-Leordeni 1-2 CS Afumați

CS Tunari 1-2 SC FC Voluntari

CSM Râmnicu Sarat 3-4 AFC Metalul Buzău

CSO Băicoi 3-2 AFC Chindia Târgoviște

ACS L.P.S. H.D. Clinceni 0-1 CS Dinamo București

ACS Oltul Curtișoara 1-4 CSM Slatina

CS Vulturii Fărcășești 3-2 SCM Râmnicu Vâlcea

ACS Muscelul Aro Câmpulung 0-2 AFC Câmpulung – Muscel 2022

CSM Unirea Alba Iulia 2-0 CSC 1599 Șelimbăr

CSM Jiul Petroșani 0-2 ACS FC Corvinul Hunedoara 1921

SSU Politehnica Timișoara 1-0 ACSM Reșița

CS Sănătatea Servicii Publice 1-0 ACS Mediaș 2022

CS Gheorgheni – VSK Gyergyó 1-5 Clubul Sportiv Gloria Bistrița

CSM Sighetu Marmației 3-4 CSM Olimpia Satu Mare

Ora 19:00

CSM Cetatea Turnu Măgurele 1-6 CS Concordia Chiajna

Joi, 14 august, ora 17:30

ACS FC Bacău  – ACSM Ceahlăul Piatra Neamț

Programul Cupei României

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Info: FRF

Foto: Politehnica Timișoara

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mesaj viral: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele”
Mesaj viral: &bdquo;Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți c&acirc;t c&acirc;știgă asistentele&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Nu e glumă: Vlad Dragomir joacă acum atacant la Pafos, echipă calificată &icirc;n play-off-ul Champions League!
Nu e glumă: Vlad Dragomir joacă acum atacant la Pafos, echipă calificată în play-off-ul Champions League!
&rdquo;El l&iacute;der m&aacute;ximo&rdquo; Dayro Moreno cu unghii roz, Fecioara Maria și Iisus! Fostul atacant al lui FCSB, decisiv la 40 de ani &icirc;n Copa Sudamericana
”El líder máximo” Dayro Moreno cu unghii roz, Fecioara Maria și Iisus! Fostul atacant al lui FCSB, decisiv la 40 de ani în Copa Sudamericana
ULTIMELE STIRI
Chelsea, decizie admirabilă: suma donată pentru familia lui Diogo Jota
Chelsea, decizie admirabilă: suma donată pentru familia lui Diogo Jota
Nu cedează niciun euro! Jucătorul pus pe liber de Becali blochează FCSB: vrea toți banii din contract ca să plece
Nu cedează niciun euro! Jucătorul pus pe liber de Becali blochează FCSB: vrea toți banii din contract ca să plece
Campioana olimpică Rebeca Andrade nu concurează la Campionatele Mondiale de gimnastică! Motivul absenței
Campioana olimpică Rebeca Andrade nu concurează la Campionatele Mondiale de gimnastică! Motivul absenței
Spaniolii și restul: topul celor mai bine plătiți antrenori din Premier League (exclusiv pe VOYO)
Spaniolii și restul: topul celor mai bine plătiți antrenori din Premier League (exclusiv pe VOYO)
Drita - FCSB, LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la 21:00 &icirc;n returul decisiv din Europa League! Absențe &rdquo;grele&rdquo; la FCSB
Drita - FCSB, LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la 21:00 în returul decisiv din Europa League! Absențe ”grele” la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Luka Modric!

Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Luka Modric!

Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la sosirea lui FCSB &icirc;n Kosovo

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Ce s-a întâmplat la sosirea lui FCSB în Kosovo

Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații

Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații

PSG - Tottenham 2-2 (4-3 d.l.d.) | Francezii au c&acirc;știgat Supercupa Europei

PSG - Tottenham 2-2 (4-3 d.l.d.) | Francezii au câștigat Supercupa Europei

Rotaru se &icirc;ntrece cu Gigi Becali și la bolizi de lux! Patronul de la Craiova și-a cumpărat o adevărată bestie de jumătate de milion de euro

Rotaru se întrece cu Gigi Becali și la bolizi de lux! Patronul de la Craiova și-a cumpărat o adevărată bestie de jumătate de milion de euro

CITESTE SI
Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!