Pusă pe fapte mari în Liga 3 și cu Dan Alexa numit recent antrenor principal, Poli Timișoara s-a calificat în play-off-ul Cupei României după o victorie la limită, 1-0 cu divizionara secundă CSM Reșița, pregătită de Flavius Stoican.
Golul victoriei a fost un lob senzațional reușit de David Popa (foto - Politehnica Timișoara), atacantul ajuns la 27 de ani care are în CV inclusiv câteva sezoane la tineretul lui Birmingham City.
În minutul 21, un adversar de la Reșița a gafat în încercarea de a-i arăta arbitrului că nu are spațiu pentru a executa o lovitură liberă, mingea a ricoșat la David Popa, care nu a ezitat să trimită un lob de la mijlocul terenului pentru 1-0, care a fost și scorul final.
Rezultatele din turul 3 al Cupei României
Marți, 12 august, ora 17:30
ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj 0-2 FC Bihor Oradea
ACS Viitorul Arad 1-3 CSC Dumbrăvița
Miercuri, 13 august, ora 17:30
CSM Pașcani 1-2 ACS FC Șoimii Gura Humorului
AFC Viitorul Onești 1-2 CS Sporting Liești
AS FC Agricola Borcea 1-0 CS Gloria Băneasa
SC Popești-Leordeni 1-2 CS Afumați
CS Tunari 1-2 SC FC Voluntari
CSM Râmnicu Sarat 3-4 AFC Metalul Buzău
CSO Băicoi 3-2 AFC Chindia Târgoviște
ACS L.P.S. H.D. Clinceni 0-1 CS Dinamo București
ACS Oltul Curtișoara 1-4 CSM Slatina
CS Vulturii Fărcășești 3-2 SCM Râmnicu Vâlcea
ACS Muscelul Aro Câmpulung 0-2 AFC Câmpulung – Muscel 2022
CSM Unirea Alba Iulia 2-0 CSC 1599 Șelimbăr
CSM Jiul Petroșani 0-2 ACS FC Corvinul Hunedoara 1921
SSU Politehnica Timișoara 1-0 ACSM Reșița
CS Sănătatea Servicii Publice 1-0 ACS Mediaș 2022
CS Gheorgheni – VSK Gyergyó 1-5 Clubul Sportiv Gloria Bistrița
CSM Sighetu Marmației 3-4 CSM Olimpia Satu Mare
Ora 19:00
CSM Cetatea Turnu Măgurele 1-6 CS Concordia Chiajna
Joi, 14 august, ora 17:30
ACS FC Bacău – ACSM Ceahlăul Piatra Neamț
Programul Cupei României
Play-off: 27 august 2025
Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026
Info: FRF
Foto: Politehnica Timișoara