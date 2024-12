În partida de la Galați, FCSB a dominat autoritar, grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea (dublă), Alexandru Musi și Darius Olaru. Pentru gazde, singura reușită a venit de la Alex Pop.



După meci, Gigi Becali a lăudat un jucător tânăr, Mihai Toma, pe care l-a comparat cu Lionel Messi datorită agilitații și tehnicii acestuia. Cu toate acestea, Becali a comis o gafă, numindu-l inițial „David Popa”, fotbalist împrumutat de FCSB la Poli Iași.



Gigi Becali: „Are ceva din Messi!”



Latifundiarul din Pipera a explicat ce l-a impresionat la Mihai Toma. Patronul a fost impresionat de abilitățile tânărului născut la Târgoviște, mai ales de agilitatea sa.



Mai mukt, șeful din fruntea FCSB-ului a adăugat că Mihai Toma va deveni titular pe postul rezervat jucătorilor sub 21 de ani, luând locul lui Alexandru Musi.



„Stai să vezi că de acum încolo David va fi titularul! (n.r Cine?) David Popa va fi titular, nu va mai fi Musi. (n.r - îl corectează) Toma, el va fi titular, gata. (n.r ce v-a plăcut, ce v-a încântat așa?) Are o iuțime aparte și reușește și să recupereze. Deși nu este foarte puternic, înalt, fizic, el din iuțeala lui reușește să fure mingea.

Are luciditate în joc, când e mingea la el nu o pierde. De ce? El are o mișcare a corpului înșelătoare, are ceva din Lionel Messi! Bine, nu comparăm.. păstrăm proporțiile. Tu crezi că dă pase, dar el face o fentă și driblează 3 adversari dintr-o dată”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.



Victoria împotriva Oțelului Galați a urcat echipa pregătită de Elias Charalambous pe locul 3 în Superliga, cu 30 de puncte acumulate în 18 etape, la egalitate cu U Cluj, ocupanta locului 2.



CFR Cluj rămâne liderul competiției, cu 31 de puncte, însă FCSB are șansa să preia conducerea în runda următoare, când va înfrunta FC Botoșani. În același timp, CFR va disputa un meci dificil împotriva Universității Cluj.