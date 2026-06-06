GALERIE FOTO Care este cel mai mic stadion de la Cupa Mondială: ce meciuri va găzdui

Care este cel mai mic stadion de la Cupa Mondială: ce meciuri va găzdui Cupa Mondiala
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Canadienii găzduiesc șase meciuri pe cel mai mic stadion al Cupei Mondiale 2026.

TAGS:
fotbalcel mai mic stadionCanadaTorontoCupa Mondiala
Din articol

Cupa Mondială 2026 începe joi, 11 iunie, cu o reeditare a meciului de deschidere a competiției din urmă cu 16 ani: Mexic - Africa de Sud.

Țara gazdă s-a schimbat, iar Stadionul Azteca din Mexico City va putea găzdui puțin peste 100,000 de spectatori la partida-sărbătoare care va începe noua ediție a Mondialului.

Capacitatea celui mai mic stadion al Cupei Mondiale 2026 a fost mărită de la 30,000 la 45,000 de locuri

La polul opus al mărimilor de stadioane care găzduiesc confruntări la Cupa Mondială din America, Mexic și Canada se regăsește orașul Toronto.

Stadionul BMO Field are o capacitate de 30,000 de locuri - mărită până la 45,736 de locuri, cu ocazia Cupei Mondiale.

Cel mai mic stadion al Cupei Mondiale 2026 a fost construit pentru ediția 2007 a Cupei Mondiale U-20. A găzduit meciuri jucate de Toronto FC, dar și partide de rugby ale naționalei canadiene.

Stadionul BMO din Toronto

  • Bmo field toronto 8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Meciurile programate la Toronto, pe cel mai mic stadion

Cu meciuri la Boston, New York, Los Angeles, Guadalajara, dar și Vancouver, Cupa Mondială 2026 va ajunge la Toronto în șase ocazii oficiale.

Canada va debuta în Cupa Mondială pe acest stadion, vineri, 12 iunie, de la ora 22:00, contra selecționatei Bosniei și Herțegovinei, care a eliminat Italia în drum spre Mondial.

BMO Field din Toronto va mai găzdui partidele Ghana - Panama, Germania - Coasta de Fildeș, Panama - Croația, Senegal - Irak, dar și o șaisprezecime de finală.

  • 12 iunie, ora 22:00 - Canada - Bosnia
  • 18 iunie, ora 02:00 - Ghana - Panama
  • 20 iunie, ora 23:00 - Germania - Coasta de Fildeș
  • 24 iunie, ora 02:00 - Panama - Croația
  • 26 iunie, ora 22:00 - Senegal - Irak
  • 3 iulie, ora 02:00 - 2K - 2L
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Explozia din Portul Constanța ridică semne de întrebare. General: „Armata rusă a copiat semnalul de navigație, l-a transmis”
Explozia din Portul Constanța ridică semne de întrebare. General: „Armata rusă a copiat semnalul de navigație, l-a transmis”
ULTIMELE STIRI
FC Voluntari visează sus după revenirea în Superligă: „Să se teamă și granzii”
FC Voluntari visează sus după revenirea în Superligă: „Să se teamă și granzii”
Vize acordate peste noapte pentru o națională de la CM 2026
Vize acordate peste noapte pentru o națională de la CM 2026
Sârbii au mai trăit o umilință la câteva zile după ce au fost spulberați de Capul Verde: ”Palmă usturătoare și o mare rușine”
Sârbii au mai trăit o umilință la câteva zile după ce au fost spulberați de Capul Verde: ”Palmă usturătoare și o mare rușine”
Semnează cu Rapid! Prima mutare din mandatul lui Daniel Pancu
Semnează cu Rapid! Prima mutare din mandatul lui Daniel Pancu
Țintar Serie A: când va avea Cristi Chivu parte de primul derby cu Inter în noul sezon
Țintar Serie A: când va avea Cristi Chivu parte de primul derby cu Inter în noul sezon
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Noul jucător de la FCSB? El e fotbalistul care îndeplinește descrierea lui Mihai Stoica

Noul jucător de la FCSB? El e fotbalistul care îndeplinește descrierea lui Mihai Stoica

Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”

Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”

Cu cine semnează Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo!

Cu cine semnează Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo!

Înlocuitor pentru Kopic! Cine ar putea antrena Dinamo din sezonul următor

Înlocuitor pentru Kopic! Cine ar putea antrena Dinamo din sezonul următor

Transfer istoric! S-a aflat cine e jucătorul pentru care Real Madrid oferă 150 de milioane de euro

Transfer istoric! S-a aflat cine e jucătorul pentru care Real Madrid oferă 150 de milioane de euro

Cine mai pleacă alături de Zeljko Kopic la noua echipă a croatului

Cine mai pleacă alături de Zeljko Kopic la noua echipă a croatului



Recomandarile redactiei
Sârbii au mai trăit o umilință la câteva zile după ce au fost spulberați de Capul Verde: ”Palmă usturătoare și o mare rușine”
Sârbii au mai trăit o umilință la câteva zile după ce au fost spulberați de Capul Verde: ”Palmă usturătoare și o mare rușine”
Semnează cu Rapid! Prima mutare din mandatul lui Daniel Pancu
Semnează cu Rapid! Prima mutare din mandatul lui Daniel Pancu
Vize acordate peste noapte pentru o națională de la CM 2026
Vize acordate peste noapte pentru o națională de la CM 2026
FC Voluntari visează sus după revenirea în Superligă: „Să se teamă și granzii”
FC Voluntari visează sus după revenirea în Superligă: „Să se teamă și granzii”
Gică Hagi i-a provocat coșmaruri selecționerului Țării Galilor: ”Ne-a frânt inimile!”
Gică Hagi i-a provocat coșmaruri selecționerului Țării Galilor: ”Ne-a frânt inimile!”
Alte subiecte de interes
S-a dat startul Jocurile Olimpice de la Paris 2024! Ce naționale se duelează la fotbal + programul complet
S-a dat startul Jocurile Olimpice de la Paris 2024! Ce naționale se duelează la fotbal + programul complet
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Comentatorii britanici au fost uimiți după accidentarea suferită de un gimnast: "Nu am mai văzut așa ceva într-un concurs"
Comentatorii britanici au fost uimiți după accidentarea suferită de un gimnast: "Nu am mai văzut așa ceva într-un concurs"
Campioana olimpică și-a trimis antrenoarea acasă pentru că își spiona viitoarea adversară cu drona!
Campioana olimpică și-a trimis antrenoarea acasă pentru că își spiona viitoarea adversară cu drona!
Lorenzo Insigne și-a găsit echipă și semnează!
Lorenzo Insigne și-a găsit echipă și semnează!
Lorenzo Insigne vrea să plece de la Toronto și știe deja unde vrea să joace
Lorenzo Insigne vrea să plece de la Toronto și știe deja unde vrea să joace
CITESTE SI
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

stirileprotv Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

stirileprotv Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

stirileprotv Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!