Cupa Mondială 2026 începe joi, 11 iunie, cu o reeditare a meciului de deschidere a competiției din urmă cu 16 ani: Mexic - Africa de Sud.

Țara gazdă s-a schimbat, iar Stadionul Azteca din Mexico City va putea găzdui puțin peste 100,000 de spectatori la partida-sărbătoare care va începe noua ediție a Mondialului.

Capacitatea celui mai mic stadion al Cupei Mondiale 2026 a fost mărită de la 30,000 la 45,000 de locuri

La polul opus al mărimilor de stadioane care găzduiesc confruntări la Cupa Mondială din America, Mexic și Canada se regăsește orașul Toronto.

Stadionul BMO Field are o capacitate de 30,000 de locuri - mărită până la 45,736 de locuri, cu ocazia Cupei Mondiale.

Cel mai mic stadion al Cupei Mondiale 2026 a fost construit pentru ediția 2007 a Cupei Mondiale U-20. A găzduit meciuri jucate de Toronto FC, dar și partide de rugby ale naționalei canadiene.