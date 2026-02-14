În minutul 61 al meciului, puștiul de 18 ani, David Popa, cotat la doar 50.000 de euro de site-urile de specialitate, a intrat pe teren în locul lui Joao Paulo și a înscris golul egalizator în minutul 65.

David Popa a mai jucat la prima echipă a roș-albaștrilor tot în Cupa României, în etapa a 2-a din Gruia B, cu UTA (0-3). Atunci, a bifat 33 de minute.

Fotbalistul de la FCSB care l-a cucerit pe MM Stoica: ”Poate fi dat exemplu”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a evidențiat că David Popa a intrat excelent în Bănie și și-a adus aportul cu un gol spectaculos.

”David Popa a intrat excelent, a marcat un gol spectaculos. David Popa de când se antrenează cu prima echipă o face foarte bine și crește. Poate să fie un exemplu și pentru cei care au crezut că e suficient să joace câteva meciuri și deja se contează pe ei.

Nu, pe copii se contează când îți arată că vor, că sunt serioși, că merg în sală înainte și după antrenament, când se anturează cu cine trebuie. David Popa este foarte bine”, a spus MM Stoica, potrivit fanatik.

Pentru FCSB urmează meciul din campionat tot cu Universitatea Craiova. Confruntarea e duminică seară, de la ora 20:00, și va conta pentru etapa cu numărul 27 din sezonul regulat al Superligii României.