Universitatea Craiova – FCSB a fost un meci foarte spectaculos, în ultima etapă a grupelor Cupei României. Pentru că, după mulți ani, formația bucureșteană a abordat cu maxima seriozitate competiția KO, presată și din cauza situației din campionat.

Și, totuși, în echipa cuplului Pintilii – Charalambous și-au făcut loc și câțiva jucători tineri. Portarul Matei Popa (18 ani) a fost titular. Iar după pauză, în minutul 61, a fost introdus mijlocașul David Popa (foto), tot în vârsta de 18 ani. La doar patru minute după introducerea sa, în locul lui Joao Paulo, puștiul roș-albaștrilor a înscris un gol superb, de 2-2.

David Popa, născut la Luduș, a fost format la Academia FCSB-ului și a jucat pentru formația bucureșteană în Youth League. Cifrele sale, la echipele de juniori, sunt dătătoare de speranță pentru viitorul său fotbalistic:

*FCSB U18: 7 meciuri, 3 goluri

*FCSB U19: 4 meciuri, 4 goluri

În acest moment, David Popa e cotat la 50,000 de euro pe site-ul transfermarkt.com.