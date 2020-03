PANICA pentru Mirel Radoi! Chiriches si Benzar sunt BLOCATI in Italia! Care este situatia stranierilor convocati pentru meciul cu Islanda

Guvernul italian a luat noi masuri de urgenta pentru a limita raspandirea coronavirusului.

Situatia s-a inrautatit in Italia, fiind peste 5000 de cazuri de coronavirus. Guvernul a decis sa bage aproape un sfert de tara in carantina, inclusiv Milano si Venetia.

Aceasta decizie va impune masuri stricte si oamenii vor avea o libertate de miscare limitata.

Potrivit Gazzetta dello Sport, pe langa Lombardia, zona de unde a pornit focarul de coronavirus in Italia, va mai fi restrictionat accesul in Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaru, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelo, Padova, Treviso si Venetia.

Vasile Mogos este deja blocat in Cremona, fundasul roman evoluand pentru Cremonese, echipa din zona Lombardiei.

Vlad Chiriches, fotbalistul lui Sassuolo este de asemenea in zona restrictionata de guvernul Italian si ar putea sa nu faca deplasarea la lot.

Benzar evolueaza la Perugia, zona din centrul Italiei, iar acolo inca nu s-a impus nicio masura de urgenta. Avand in vedere evolutia epidemiei din ultimele zile, fostul fundas stanga al FCSB ar putea fi si el in pericol de a ramane blocat in Italia.

Cei trei sunt pe lista preleminiara a convocarilor facute de Mirel Radoi pentru meciul cu Islanda.

Islanda - Romania se va juca pe 26 martie, ora 21:45 si va fi in direct la PRO TV.