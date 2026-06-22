Titularul lui Dan Șucu pleacă la Olympiacos Pireu!

Fundașul stânga iberic de 29 de ani urmează să semneze cu Olympiacos Pireu.

Fostul internațional de tineret spaniol Aaron Martin este la un pas să se despartă de Genoa, clubul patronat de omul de afaceri român Dan Șucu .

Cu 33 de meciuri în ultimul sezon din Serie A, cele mai multe ca titular, în care a înscris un gol și a oferit cinci pase decisive, Aaron Martin se află la Genoa din 2023.

În CV-ul său se mai găsesc echipe ca Espanyol (La Liga), Mainz (Bundesliga) sau Celta Vigo (La Liga).

Genoa declanșează ofensiva pe piața transferurilor! Cei trei jucători doriți de italieni

Genoa a identificat trei fotbaliști pentru a-și întări lotul în vederea stagiunii următoare.

Oficialii de la Villa Rostan fac pressing pentru elvețianul Franz-Ethan Meichtry, un mijlocaș născut în 2005.

Jucătorul lui FC Thun vine după o stagiune excelentă în Super League, competiție în care a bifat 35 de apariții, a marcat opt goluri și a oferit trei pase decisive.

O altă țintă a genovezilor pentru linia mediană este Maurits Kjærgaard, legitimat la Salzburg.

Cursa pentru semnătura sa se anunță însă una complicată, deoarece mijlocașul se află și pe radarul altor formații din Peninsulă, precum Sassuolo și Udinese.

Pe lângă zona centrală, italienii doresc să își asigure și pozițiile laterale. Gianlucadimarzio.com notează că „Genoa este în căutare de jucători și pentru alte roluri”, iar pe lista de cumpărături a apărut numele lui Elliot Stroud.

Suedezul născut în 2002 evoluează în prezent la Mjallby ca extremă stânga. Acesta este urmărit cu mare interes de către italieni, fiind considerat o alternativă excelentă pentru a acoperi benzile.