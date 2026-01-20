OFICIAL Românul de națională dorit de Sheriff Tiraspol a semnat în Superligă! Salariu dublu

Românul de națională dorit de Sheriff Tiraspol a semnat în Superligă! Salariu dublu
Fosta campioană a Moldovei nu a reușit de această dată transferul.

Denis HrezdacSheriff TiraspolUTA AradSuperligaMoldova
Dorit de Sheriff Tiraspol în această iarnă, mijlocașul Denis Hrezdac (24 de ani), fost internațional de juniori, a semnat prelungirea contractului cu UTA Arad.

”Mijlocașul român de 24 de ani, Denis Hrezdak de la UTA Arad, dorit de Sheriff, a decis să rămână în țara natală.

Cu clubul său, care i-a oferit un salariu dublu, el și-a prelungit contractul până în vara anului 2028”, a scris MoldFootball.

Denis Hrezdac continuă la Arad: ”UTA înseamnă acasă pentru mine!”

"Povestea lui Denis Hrezdac (24 de ani) continuă la Arad! Cel poreclit 'Blondul' va juca la UTA până în 2028, după ce a semnat astăzi un nou contract", se menţionează pe site-ul oficial al arădenilor.

Produs al academiei clubului UTA, mijlocaşul defensiv a jucat primul meci în Liga a II-a la 17 ani. A continuat să evolueze constant în eşalonul secund şi a jucat pentru UTA în sezonul în care echipa arădeană a promovat în Superliga.

Denis Hrezdac a declarat că va continua să dea totul pentru UTA.

"UTA înseamnă acasă pentru mine! Aici simt că aparţin şi că pot evolua în fiecare zi. Sunt fericit să continui şi pregătit pentru noi momente împreună cu voi. Voi da totul pentru culorile acestui club şi pentru suporteri", a spus el.

Hrezdac a jucat în 79 de meciuri oficiale pentru prima echipă a clubului din Arad, marcând un gol.

