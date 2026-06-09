În 2016, FCSB l-a transferat de la Poli Timișoara pe Ovidiu Popescu pentru 200.000 de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe mijlocaș la 400.000 de euro.

După opt ani petrecuți la clubul patronat de Gigi Becali, Ovidiu Popescu a plecat la ”U” Cluj în 2024, apoi a jucat la UTA din 2025 până la finalul stagiunii recent încheiate.

Ovidiu Popescu a semnat cu Poli Timișoara

Ovidiu Popescu a revenit la Poli Timișoara, echipă care a promovat la finalul sezonului din liga a treia în liga secundă. Bănățenii au încheiat pe primul loc în Grupa 4 a play-off-ului eșalonului al treilea, cu 32 de puncte.

”Ovidiu s-a născut la 27 februarie 1994, la Reșița. Este mijlocaș central, dar poate acoperi mai multe posturi din linia mediană și defensivă. A crescut la CS Muncitorul Reșița și Școala de Fotbal Marcel Băban Jimbolia. A mai evoluat la UTA, ACS Poli, FCSB și Universitatea Cluj-Napoca. În stagiunea trecută a evoluat pentru arădeni în 15 partide din SuperLiga României și în trei jocuri din Cupa României. La nivelul elitei are în total 259 de jocuri, 7 goluri marcate și 15 assist-uri. În Liga 2 a înregistrat 46 de meciuri și a marcat 9 goluri.

A promovat cu ACS Poli în prima ligă în stagiunea 2014-15. Cu FCSB a fost campion național (2023-24), câștigător al Cupei României (2019-20) și câștigător al Supercupei României (2023-24). Are cinci jocuri în preliminariile Champions League, două participări în Europa League, unde a jucat în opt partide. De asemenea are 11 jocuri în preliminariile competiției continentale numărul 2 și alte opt în preliminariile Conference League. Are două selecții la prima reprezentativă națională a României. Iar pentru tricolorii U21 a marcat un gol în opt apariții”, se arată în comunicatul emis de Poli Timișoara

Ce a declarat Ovidiu Popescu

Ovidiu Popescu a declarat că vrea să promoveze în prima ligă a României încă din primul sezon cu Poli Timișoara.

”Sunt fericit în primul rând pentru că m-am întors acasă și am venit cu inima deschisă din locul din care am plecat. Știu proiectul care e la Timișoara, știu ce se dorește, cunosc emulația aceasta – suporteri, club și așa mai departe. De aceea ca obiectiv personal mi-aș dori să promovez din primul an cu Politehnica.

Cunosc oamenii, știu ce-și doresc de la performanță, cunosc formula, cam aceeași cu care am început în fotbal, acum mulți ani de zile, cu Dan Alexa, cu domnul Timofte, venind acum și experiența domnului Dinu Bara. Îi cunosc pe majoritatea colegilor, Artean am văzut că a venit și el acasă. Cu experiența lui, cu a lui Chițu și a celorlalți băieți care au mai venit, sperăm să facem o treabă bună!”, a spus Ovidiu Popescu la prezentare.

Ovidiu Popescu a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la UTA, Poli, FCSB și ”U” Cluj. El este crescut la Muncitorul Reșița și la Școala de Fotbal Marcel Băban Jimbolia.