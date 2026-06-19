Mijlocaşul argentinian Lucho Vega, legitimat ultima oară la gruparea de ligă secundă portugheză Leiria, va evolua la Petrolul Ploieşti, el semnând un contract valabil pe următoarele două sezoane cu clubul prahovean.

Lucho Vega a semnat cu Petrolul

"FC Petrolul Ploieşti şi jucătorul Lucho Vega (27 ani, 1.87 metri) au ajuns la un acord, mijlocaşul central argentinian semnând un angajament valabil până la finalul stagiunii 2027-2028. Bun venit, Lucho Vega!", informează Petrolul Ploieşti pe pagina oficială de Facebook.

Născut în localitatea argentiniană Cordoba, Luciano Gaston Vega Albornoz pe numele său complet s-a format la academia clubului River Plate.

A câştigat cu Estoril campionatul U23 al Portugaliei şi la scurt timp a făcut pasul în Spania, fiind împrumutat la Alcorcon.

După o jumătate de sezon petrecută în LaLiga 2 (17 prezenţe), s-a întors la Estoril, pentru care a adunat 12 partide în primul eşalon portughez.

Ulterior, a jucat pentru Maritimo Funchal, SC Covilha şi, din 2023, pentru UD Leiria, având 77 de prezenţe şi 8 goluri marcate în divizia secundă lusitană.

Opt transferuri estivale pentru ”lupii galbeni”

Lucho Vega reprezintă cea de-a opta achiziţie a clubului Petrolul Ploieşti în această vară, după atacantul Robert Jerdea (CSM Reşiţa), mijlocaşul costarican Alejandro Bran (LD Alajuelense), jucătorul portughez de bandă Rodrigo Martins (FC Lusitania), mijlocaşul portughez Leo Teixeira (FC Felgueiras), fundaşul dreapta Mark Ţuţu (UTA Arad), portarul Lukas Zima (FCSB) şi mijlocaşul azer Calal Huseinov (Arda Kardzhali, Bulgaria).

Info: Agerpres, news.ro