După luni întregi de negocieri fără rezultat, conducerea „Los Blancos” i-a transmis brazilianului următoarele: fie își prelungește contractul, fie va fi pus pe lista de transferuri în această vară.

Real Madrid i-a decis viitorul lui Vinicius Jr

Potrivit Sky Sports, oficialii madrileni vor avea în această săptămână o nouă rundă de negocieri cu reprezentanții atacantului. Sursa citată susține că există încredere că Vinicius va continua pe Santiago Bernabeu și după actuala perioadă de mercato.

Vinicius a cerut inițial un salariu de 25 de milioane de euro net pe sezon, cu 10 milioane mai mult decât încasează în prezent. Real Madrid a venit cu o contraofertă de aproximativ 20 de milioane de euro, iar, după cum Sport.ro v-a prezentat aici, brazilianul este dispus să accepte această variantă.

Contractul actual al lui Vinicius expiră în vara lui 2027, iar din ianuarie ar putea negocia liber cu orice club dacă nu va semna prelungirea.

Ajuns la Real Madrid în 2018, Vinicius a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Brazilianul a strâns 375 de meciuri, 128 de goluri și 100 de pase decisive, cucerind 14 trofee, printre care trei titluri în La Liga și două UEFA Champions League.

În prezent, Vinicius Junior este cotat la 140 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.