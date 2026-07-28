Craiova și-a aflat adversara din Europa League. Cu cine joacă dacă nu trece de Levski

După înfrângerea la limită din Bulgaria, scor 0-1, formația pregătită de Filipe Coelho este obligată să câștige returul programat miercuri, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Obiectivul principal al oltenilor rămâne accederea în turul trei preliminar al competiției supreme intercluburi, însă oltenii își știu deja adversarul în cazul în care vor pica în Europa League.

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KuPS Kuopio, varianta din Europa League

Dacă bulgarii de la Levski merg mai departe, Universitatea Craiova va ajunge în Europa League. Potrivit tragerii la sorți, adversara va fi KuPS Kuopio. Formația din Finlanda tocmai a pierdut dubla manșă cu azerii de la Sabah. După un eșec cu 0-1 în tur, nordicii au cedat și pe teren propriu, scor 0-2, în meciul disputat marți.

Viitoarea posibilă oponentă a Craiovei este o echipă modestă, evaluată pe piața transferurilor la 6,3 milioane de euro. Cel mai valoros fotbalist din lotul finlandezilor este mijlocașul central Tommi Jyry. Cotat la 700.000 de euro, jucătorul este familiarizat cu fotbalul românesc, fiind transferat anterior de la Petrolul.

În scenariul optimist, în care Universitatea Craiova obține calificarea în fața celor de la Levski Sofia, campioana va juca în turul trei preliminar din Champions League în fața învingătoarei din duelul Kairat Almaty – Omonia Nicosia.