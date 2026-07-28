Londonezii au avut mari probleme în defensivă și au fost conduși de nu mai puțin de trei ori, însă diferența de valoare și-a spus cuvântul în final.

Chelsea a deschis scorul încă din minutul 6, prin puștiul Dastan Satpaev, dar australienii au întors rezultatul până la pauză. Dario Essugo a restabilit egalitatea înainte de intrarea la vestiare, însă Western Sydney a revenit din nou în avantaj în repriza secundă.

Joao Pedro, eroul lui Chelsea

După ce gazdele au făcut 4-3 în minutul 78, Xabi Alonso a trimis pe teren mai mulți titulari, iar partida s-a schimbat complet. Cole Palmer, Jamie Gittens, Estevao și Joao Pedro au adus un plus ofensiv evident.

Brazilianul Joao Pedro a fost omul meciului. Atacantul de 24 de ani a înscris de trei ori în doar nouă minute și a întors de unul singur soarta partidei.

Chelsea își va continua turneul de pregătire cu alte trei teste importante. Formația lui Xabi Alonso va întâlni Tottenham la Sydney, după care va juca împotriva lui Juventus la Hong Kong și a lui AC Milan, la Jakarta.