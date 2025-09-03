Convocat pentru acțiunea naționalei de tineret cu Kosovo (LIVE pe VOYO și Pro Arena vineri, de la 18:30) și San Marino, David Maftei, fundașul celor de la Farul, nu se va mai prezenta la lot, anunță FRF pe site-ul oficial.

Maftei a ieșit accidentat în prima repriză a meciului disputat de constănțeni în fața Petrolului, scor 2-1. În locul lui, selecționerul Costin Curelea a decis să îl convoace pe Mark Țuțu de la UTA Arad.

Este prima selecție la nivel Under 21 pentru tânărul fundaș lateral al arădenilor.

Cum arată acum lotul naționalei Under 21



Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), Mark Țuțu (UTA Arad);

Mijlocași

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

Sistemul de calificare pentru turneul final de tineret EURO 2027



La turneul final de tineret de peste 2 ani ce va fi găzduit de Albania și Serbia sunt disponibile14 locuri în calificări pentru care vor lupta 51 de naționale. Cele două gazde ale turneului sunt calificate automat.

La tragerea la sorți din luna februarie au fost stabilite cele 9 grupe de calificare, 6 alcătuite din 6 echipe și încă 3 grupe alcătuite din câte 5 echipe. Câștigătoarele celor 9 grupe din preliminarii vor obține automat calificarea la EURO 2027. Pe lângă cele 9 câștigătoare de grupă, echipa clasată pe locul secund cu cea mai bună linie de clasament (fără a se lua în calcul rezultatele împotriva echipelor de pe ultimul loc, în cazul grupelor cu câte 6 echipe) va merge de asemenea direct la EURO 2027.

Rămân astfel încă 4 locuri disponibile la turneul din Albania și Serbia, cele 8 echipe de pe locurile secunde din grupele de calificare urmând lupte pentru calificare. Se vor juca patru meciuri de baraj în sistem tur-retur, cele 4 câștigătoare urmând să completeze tabloul echipelor calificate la EURO 2027.

Info: FRF

