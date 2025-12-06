Constantin Gâlcă (53 de ani) a anunțat că l-a exclus din lot pe atacantul francez Antoine Baroan (25), chiar înaintea duelului primelor clasate din Superliga României dintre Rapid (38 de puncte) și FC Botoșani (36).

Constantin Gâlcă, decizie drastică înainte de FC Botoșani - Rapid

Antrenorul giuleștenilor a explicat că a luat această hotărâre radicală în privința lui Baroan din cauza unor acte de indisciplină ale vârfului.

„Ne așteaptă un meci important, jucăm cu a doua clasată, din punct de vedere al clasamentului important pentru noi e să acumulăm puncte. Dacă se poate să le luăm pe toate trei, ar fi important între noi, ne-am distanța de a doua clasată, Botoșani. Nu va fi ușor. Un meci cu agresivitate. Echipa adversă are viteză la extreme. Acasă nu a pierdut până acum.

Gâlcă: „Nu o să facă parte din lot Baroan”

Au un antrenor cu experiență, în mare parte e meritul lui, a știut să creeze o echipă, să pună în valoare jucătorii. Important e meciul acesta, să acumulăm puncte, au mai rămas trei meciuri până în pauza de iarnă. Important e să nu pierdem. Pașcanu nu poate reveni în lot. Au revenit Borza și Gheorghe, mă bucur foarte mult. Acestea sunt noutățile și sper să îi folosim în aceste 3 meciuri.

Pe de altă parte, nu o să facă parte din lot Baroan, pentru acte de indisciplină. V-am spus ce s-a întâmplat, acte de indisciplină, nimic mai mult, nu vreau să dau detalii”, a declarat Constantin Gâlcă, la conferința de presă premergătoare meciului FC Botoșani - Rapid București de luni, 8 decembrie (20:30).

