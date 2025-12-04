Echipa pregătită de Costel Gâlcă se situează la două lungimi în spatele ocupantei poziției secunde, FC Botoșani. Rapid a bifat 11 victorii în 18 etape, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și două înfrângeri.



Răzvan Raț speră la un singur lucru după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Superliga: ”Să nu se întâmple asta!”



Întrebat despre Rapid, Răzvan Raț, fost internațional român care a jucat în Giulești în timpul carierei sale fotbalistice, a ținut să puncteze faptul că viitorul arată bine pentru clubul patronat de Dan Șucu.



În același timp, Răzvan Raț speră ca suporterii Rapidului să fie alături de echipă și în momentele dificile.



”Viitorul sună bine? Cum era? Prezentul sună bine la Rapid. E în grafic echipa. Cred că cei de acolo și-au dorit și mai multe puncte ca acum. Au avut ocazia să le aibă. Mai e mult până departe, cum se zice. Giuleștiul ia foc repede, eu sper să nu se întâmple asta”, a spus Răzvan Raț.



Pentru Rapid urmează meciul cu FC Botoșani de luni seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Cum arată clasamentul Superligii României

