Pentru ambele echipe, este primul meci din 2026, dar se dovedește a fi o partidă anevoioasă. CS Dinamo - Sepsi se joacă pe un viscol abundent

Meciul se desfășoară pe un teren acoperit de zăpadă și pe un viscol puternic, iar jocul a fost oprit de mai multe ori pentru a fi curățată suprafața de joc. Așa cum se observă în imaginile de mai sus, la un moment dat, pe teren a intrat un utilaj de curățat zăpada.

Covăsnenii au insistat ca meciul să nu se joace, însă partida a continuat conform programului. Directorul sportiv de la Sepsi Sfântu Gheorghe, Attila Hadnagy, a răbufnit pe rețelele sociale în legătură cu condițiile de joc: ”Mai vorbim de fotbal în 2026? O rușine de meci!”, a scris oficialul lui Sepsi. Terenul sintetic al Centrului Național de Fotbal de la Buftea va mai găzdui în cursul zilei de sâmbătă încă o partidă, CS Afumați – CSC Dumbrăvița. Cel mai probabil, în această seară vor fi probleme din cauza condițiilor meteorologice și la cele două meciuri din Superliga României, CFR Cluj – Petrolul și Rapid – Dinamo.