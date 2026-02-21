Pentru ambele echipe, este primul meci din 2026, dar se dovedește a fi o partidă anevoioasă.
VIDEO EXCLUSIV ”Iadul alb” în Liga 2! Sepsi insistă pentru reprogramarea meciului cu CS Dinamo: ”O rușine!”
Pe stadionul din Buftea, Sepsi o înfruntă pe CS Dinamo în etapa cu numărul 18 din Liga 2.
Meciul se desfășoară pe un teren acoperit de zăpadă și pe un viscol puternic, iar jocul a fost oprit de mai multe ori pentru a fi curățată suprafața de joc.
Așa cum se observă în imaginile de mai sus, la un moment dat, pe teren a intrat un utilaj de curățat zăpada.
Covăsnenii au insistat ca meciul să nu se joace, însă partida a continuat conform programului.
Directorul sportiv de la Sepsi Sfântu Gheorghe, Attila Hadnagy, a răbufnit pe rețelele sociale în legătură cu condițiile de joc: ”Mai vorbim de fotbal în 2026? O rușine de meci!”, a scris oficialul lui Sepsi.
Terenul sintetic al Centrului Național de Fotbal de la Buftea va mai găzdui în cursul zilei de sâmbătă încă o partidă, CS Afumați – CSC Dumbrăvița.
Cel mai probabil, în această seară vor fi probleme din cauza condițiilor meteorologice și la cele două meciuri din Superliga României, CFR Cluj – Petrolul și Rapid – Dinamo.
