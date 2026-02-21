VIDEO EXCLUSIV ”Iadul alb” în Liga 2! Sepsi insistă pentru reprogramarea meciului cu CS Dinamo: ”O rușine!”

”Iadul alb” în Liga 2! Sepsi insistă pentru reprogramarea meciului cu CS Dinamo: ”O rușine!” Liga 2 Zapada sepsi 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pe stadionul din Buftea, Sepsi o înfruntă pe CS Dinamo în etapa cu numărul 18 din Liga 2.

TAGS:
sepsizapadaviscolliga 2CS DinamoNinsoare
Din articol

Pentru ambele echipe, este primul meci din 2026, dar se dovedește a fi o partidă anevoioasă.

CS Dinamo - Sepsi se joacă pe un viscol abundent

  • Csdinamo sepsi 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Meciul se desfășoară pe un teren acoperit de zăpadă și pe un viscol puternic, iar jocul a fost oprit de mai multe ori pentru a fi curățată suprafața de joc.

Așa cum se observă în imaginile de mai sus, la un moment dat, pe teren a intrat un utilaj de curățat zăpada.

Publicitate

Covăsnenii au insistat ca meciul să nu se joace, însă partida a continuat conform programului.

Directorul sportiv de la Sepsi Sfântu Gheorghe, Attila Hadnagy, a răbufnit pe rețelele sociale în legătură cu condițiile de joc: ”Mai vorbim de fotbal în 2026? O rușine de meci!”, a scris oficialul lui Sepsi.

Terenul sintetic al Centrului Național de Fotbal de la Buftea va mai găzdui în cursul zilei de sâmbătă încă o partidă, CS Afumați – CSC Dumbrăvița.

Cel mai probabil, în această seară vor fi probleme din cauza condițiilor meteorologice și la cele două meciuri din Superliga României, CFR Cluj – Petrolul și Rapid – Dinamo.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
ULTIMELE STIRI
Criză majoră pentru Chivu la Inter! Antrenorul român apelează la doi puști necunoscuți pentru meciul de azi
Criză majoră pentru Chivu la Inter! Antrenorul român apelează la doi puști necunoscuți pentru meciul de azi
Zi de foc în Franța: Liderul Lens dă piept cu Monaco, în timp ce PSG vânează prima poziție
Zi de foc în Franța: Liderul Lens dă piept cu Monaco, în timp ce PSG vânează prima poziție
Declan Rice, declarație în forță: ”Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Declan Rice, declarație în forță: ”Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Lecce - Inter, ora 19:00, LIVE TEXT. Chivu poate face un nou pas spre ”Scudetto”
Lecce - Inter, ora 19:00, LIVE TEXT. Chivu poate face un nou pas spre ”Scudetto”
West Ham - Bournemouth, 19:30, LIVE pe VOYO! Gazdele, disperate să scape de retrogradare
West Ham - Bournemouth, 19:30, LIVE pe VOYO! Gazdele, disperate să scape de retrogradare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul. Miron, un căpitan de vas după două sticle de whisky"

Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul. Miron, un căpitan de vas după două sticle de whisky"

De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"

De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"

Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"

Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"

Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri

Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri

Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat"

Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat"

Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!”

Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!”



Recomandarile redactiei
Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani! Fostul portar a plecat în cantonament cu o echipă surpriză
Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani! Fostul portar a plecat în cantonament cu o echipă surpriză
Declan Rice, declarație în forță: ”Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Declan Rice, declarație în forță: ”Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Cum i-a uimit Mircea Lucescu pe turci după decizia luată pentru barajul pentru Mondial
Cum i-a uimit Mircea Lucescu pe turci după decizia luată pentru barajul pentru Mondial
Echipa care pregătește o ofertă pentru transferul lui Philippe Coutinho
Echipa care pregătește o ofertă pentru transferul lui Philippe Coutinho
Plecare șoc de la Rapid! Înaintea derby-ului cu Dinamo, a anunțat că merge în Ligue 1
Plecare șoc de la Rapid! Înaintea derby-ului cu Dinamo, a anunțat că merge în Ligue 1
Alte subiecte de interes
Alex Mitriță, replică pentru analiștii TV după startul fulminant de sezon: "Nu am zis asta! Vreau să revin puțin"
Alex Mitriță, replică pentru analiștii TV după startul fulminant de sezon: "Nu am zis asta! Vreau să revin puțin"
Ceva ce Giuleștiul nu poate accepta! Trei concluzii după Rapid - Sepsi 2-2
Ceva ce Giuleștiul nu poate accepta! Trei concluzii după Rapid - Sepsi 2-2
Ca-n epoca de piatră: la Buzău, zăpada e dată la o parte cu niște metode primitive. Imagini de noaptea minții!
Ca-n epoca de piatră: la Buzău, zăpada e dată la o parte cu niște metode primitive. Imagini de noaptea minții!
Gloria Buzău - FCSB, în pericol de amânare? Cum arată gazonul cu două ore înainte de startul partidei
Gloria Buzău - FCSB, în pericol de amânare? Cum arată gazonul cu două ore înainte de startul partidei
UPDATE | Dorinel Munteanu, cu lopata prin nămeți. Tehnicianul ajută la deszăpezirea gazonului, înainte de Oțelul - Universitatea Craiova
UPDATE | Dorinel Munteanu, cu lopata prin nămeți. Tehnicianul ajută la deszăpezirea gazonului, înainte de Oțelul - Universitatea Craiova
Tragedie in Himalaya, pe traseul incercat de Horia Colibasanu. 24 de alpinisti si ghizi au murit in urma unui viscol
Tragedie in Himalaya, pe traseul incercat de Horia Colibasanu. 24 de alpinisti si ghizi au murit in urma unui viscol
CITESTE SI
A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

stirileprotv A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

stirileprotv Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

stirileprotv ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!