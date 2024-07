NK Maribor - Universitatea Craiova, prima manșă din turul 2 preliminar din Conference League, este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:15.

”UEFA Conference League is calling”, au postat oltenii, aflați la debutul european în acest sezon.

Adversarul este unul complicat, fiind vorba despre vicecampioana Sloveniei.

Mesajul lui Costel Gâlcă înainte de meciul cu Maribor

Constantin Gâlcă, antrenorul Universității Craiova, a declarat în conferința de presă premergătoare meciului cu NK Maribor din Conference League, că formaţia sa a venit în Slovenia pentru a câştiga:

"Tot timpul sunt îngândurat, mai ales acum pentru că acest meci cu Maribor este unul important pentru noi. Jucăm împotriva unei echipe cu experienţă europeană, care vrea să fie tot timpul protagonistă în meci.

NK Maribor are jucători de calitate. Experienţa lor în cupele europene aduce un plus, trebuie să recunoaştem, dar noi venim cu dorinţă de a merge mai departe. Chiar dacă întâlnim o echipă cu jucători importanţi, noi am venit aici să câştigăm.

Îmi doresc ca echipa mea să arate din ce în ce mai bine şi să trecem mai departe de această dublă. Ştiu că e o echipă dificilă, dar am încredere în jucătorii mei. Trebuie să fim motivaţi şi în afara terenului, dar cel mai important e să fim în teren. Acolo trebuie să fim 'lei' şi să ne luăm 'prada' la fiecare meci".