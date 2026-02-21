Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Rapid i-a dat replica lui Dinamo după clipul controversat publicat pe rețele: ”Cât timp alții se joacă în aplicații...”

Vineri seară, Dinamo a publicat un clip pe rețelele social media cu un câine mirosind o pană de vulture. Postarea a devenit rapid virală și a generat reacții care mai de care, unele voci invocând iz rasist.

Giuleștenii au revenit cu o postare pe rețele în ziua derby-ului cu Dinamo în care au sugerat că singura lor preocupare e să pregătească meciul, nu și înțepăturile rivalilor.

”Cât timp alții se joacă în aplicații, noi suntem acolo unde contează și ne pregătim de derby.

În ciuda ninsorii puternice din ultimele ore, se lucrează fără oprire de dimineață la Arena Națională pentru ca totul să fie gata și băieții să aibă cele mai bune condiții să lupte pentru noi.

Se dă zăpada la o parte de pe gazon, se intervine constant și situația este urmărită permanent. În paralel, și în tribune se muncește serios pentru curățarea zăpezii și pentru ca accesul în stadion să fie cât mai sigur, astfel încât să ne strângem laolaltă și să cântăm pentru Rapid.

În derby intrăm toți. Pe teren și în tribune. Ne vedem pe Arenă să luptăm împreună pentru RAPID.

Vă recomandăm să: Plecați din timp spre stadion, pentru a evita întârzierile cauzate de trafic sau vreme; Vă echipați bine, va fi frig; Circulați cu atenție în zona stadionului și pe scări, unde pot exista porțiuni alunecoase.

Ahoe!”, a scris Rapid.