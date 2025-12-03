Transferul setat de Rapid! Giuleștenii au fost dezamăgiți de mutarea din vară: „Mă aşteptam la mai mult”

Transferul setat de Rapid! Giuleștenii au fost dezamăgiți de mutarea din vară: &bdquo;Mă aşteptam la mai mult&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Victor Angelescu a spus care este principal țintă a Rapidului în această iarnă.

TAGS:
RapidSuperligaTransferVictor Angelescuantoine baroan
Din articol

Rapid are un sezon excelent până acum și este liderul din Superliga, după 18 etape. Giuleștenii se află la două puncte de locul secund, ocupat de FC Botoșani.

Cu toate acestea, oficialii formației alb-vișinii vor să își întărească lotul în această iarnă pentru a-i oferi șanse mai mari la titlu lui Costel Gâlcă.

Victor Angelescu, dezamăgit de prestațiile lui Antoine Baroan

Președintele lui Rapid a dezvăluit pe ce post își dorește formația giuleșteană să se întărească. Victor Angelescu a vorbit și despre jucătorul adus în această vară, dar care nu a livrat la nivelul așteptărilor până în acest moment.

Este vorba despre Antoine Baroan, care a fost adus în Giulești de la FC Winterthur din Elveția în schimbul a 400.000 de euro, dar nu a avut impactul așteptat.

„Vrem un număr 10, am spus asta de la început, am zis că îl vrem din iarnă. Suntem în discuţii. Şi normal, dacă pleacă orice jucător trebuie să-l înlocuim. Poate să plece şi dacă are o ofertă bună, dar poate să plece şi dacă nu a dat randament. Ne gândim poate şi la un atacant.

(n.r. sunteţi nemulţumiţi de Barouan?) Nu pot să zic nemulţumit, dar m-am aşteptat la mai mult. În acelaşi timp, chiar vorbeam, Koljc a făcut până acum un sezon foarte bun, a jucat foarte bine şi a fost greu să-l scoatem. Dar da, mă aşteptam la mai mult de la el, doar două goluri înscrise într-un meci... chiar dacă a jucat mai mult din postura de rezervă. Cred că avem nevoie acolo, există posibilitatea să luăm şi un atacant, dar principala ţintă este un mijlocaş ofensiv”, a spus Angelescu la Prima Sport.

Jucătorul francez a evoluat în 15 partide în tricoul lui Rapid, reușind să marcheze doar două goluri și să ofere o pasă decisivă.

Antoine Baroan este cotat la 800.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
Salariul minim &bdquo;cu grade&rdquo;. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
ARTICOLE PE SUBIECT
L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: &bdquo;Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar&rdquo;
L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: „Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar”
Revenire neașteptată &icirc;n Superliga! FC Argeș &icirc;i dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești
Revenire neașteptată în Superliga! FC Argeș îi dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești
Claudiu Petrila, discurs amar după eșecul Rapidului cu FC Argeș: Este greu!
Claudiu Petrila, discurs amar după eșecul Rapidului cu FC Argeș: "Este greu!"
ULTIMELE STIRI
Cupa Rom&acirc;niei | Farul - Dinamo 0-0, ACUM, pe Sport.ro! &bdquo;C&acirc;inii&rdquo; urmăresc un nou succes! FC Botoșani - FC Hermannstadt 1-3
Cupa României | Farul - Dinamo 0-0, ACUM, pe Sport.ro! „Câinii” urmăresc un nou succes! FC Botoșani - FC Hermannstadt 1-3
FCSB a dat lovitura: &rdquo;Cel mai bun produs de export al fotbalului rom&acirc;nesc&rdquo;
FCSB a dat lovitura: ”Cel mai bun produs de export al fotbalului românesc”
Atalanta - Genoa 4-0. Cu Stanciu, titular, echipa lui Șucu este eliminată din Coppa Italia
Atalanta - Genoa 4-0. Cu Stanciu, titular, echipa lui Șucu este eliminată din Coppa Italia
Revenire de coșmar pentru Nicolae Stanciu! Italienii l-au desființat după eșecul drastic din Cupă: Inexistent
Revenire de coșmar pentru Nicolae Stanciu! Italienii l-au desființat după eșecul drastic din Cupă: "Inexistent"
Bijuteria de 100 de milioane de euro prinde viață! C&acirc;nd intră buldozerele: Va fi primul din țară
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cupa Rom&acirc;niei: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis &icirc;n 90+6 și Dumbrăvița - Slatina &icirc;n 90+4, eroare de arbitraj &icirc;n CS Dinamo - Concordia

Cupa României: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis în '90+6 și Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia

Incredibil! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;ntre Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

Incredibil! Ce se întâmplă între Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

C&acirc;te goluri și pase de gol a dat Valentin Mihăilă &icirc;n &rdquo;măcelul&rdquo; Rizespor - Pendikspor 6-1

Câte goluri și pase de gol a dat Valentin Mihăilă în ”măcelul” Rizespor - Pendikspor 6-1

Revenire neașteptată &icirc;n Superliga! FC Argeș &icirc;i dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești

Revenire neașteptată în Superliga! FC Argeș îi dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești

L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: &bdquo;Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar&rdquo;

L-a uimit pe Bogdan Andone după FC Argeș - Rapid 1-2: „Un jucător spectaculos și un băiat extraordinar”

Transfer pe axa &rdquo;FCSB - Rapid&rdquo;? Reacția lui Victor Angelescu

Transfer pe axa ”FCSB - Rapid”? Reacția lui Victor Angelescu



Recomandarile redactiei
FCSB a dat lovitura: &rdquo;Cel mai bun produs de export al fotbalului rom&acirc;nesc&rdquo;
FCSB a dat lovitura: ”Cel mai bun produs de export al fotbalului românesc”
Revenire de coșmar pentru Nicolae Stanciu! Italienii l-au desființat după eșecul drastic din Cupă: Inexistent
Revenire de coșmar pentru Nicolae Stanciu! Italienii l-au desființat după eșecul drastic din Cupă: "Inexistent"
Anunț mare pentru Lisav Eissat! C&acirc;nd poate ajunge &icirc;n Superliga
Anunț mare pentru Lisav Eissat! Când poate ajunge în Superliga
A auzit ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB și a reacționat imediat: &rdquo;Nu cred că asta e direcția bună&rdquo;
A auzit ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB și a reacționat imediat: ”Nu cred că asta e direcția bună”
Cupa Rom&acirc;niei | Farul - Dinamo 0-0, ACUM, pe Sport.ro! &bdquo;C&acirc;inii&rdquo; urmăresc un nou succes! FC Botoșani - FC Hermannstadt 1-3
Cupa României | Farul - Dinamo 0-0, ACUM, pe Sport.ro! „Câinii” urmăresc un nou succes! FC Botoșani - FC Hermannstadt 1-3
Alte subiecte de interes
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Primul transfer g&acirc;ndit de Marius Șumudică la Rapid
Primul transfer gândit de Marius Șumudică la Rapid
Ungurii, gata să transfere un atacant din Superliga. Gyor e aproape să &icirc;i obțină semnătura gratis!
Ungurii, gata să transfere un atacant din Superliga. Gyor e aproape să îi obțină semnătura gratis!
CITESTE SI
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

stirileprotv Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

&Icirc;ncă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, &icirc;n favoarea lui Daniel Băluță

stirileprotv Încă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță

Leguma care a &icirc;nceput să fie cultivată cu succes și &icirc;n Rom&acirc;nia. Medicii și bucătarii &icirc;i laudă calitățile

stirileprotv Leguma care a început să fie cultivată cu succes și în România. Medicii și bucătarii îi laudă calitățile

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!