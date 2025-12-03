Transferul setat de Rapid! Giuleștenii au fost dezamăgiți de mutarea din vară: „Mă aşteptam la mai mult”

Rapid are un sezon excelent până acum și este liderul din Superliga, după 18 etape. Giuleștenii se află la două puncte de locul secund, ocupat de FC Botoșani.

Cu toate acestea, oficialii formației alb-vișinii vor să își întărească lotul în această iarnă pentru a-i oferi șanse mai mari la titlu lui Costel Gâlcă.



Victor Angelescu, dezamăgit de prestațiile lui Antoine Baroan



Președintele lui Rapid a dezvăluit pe ce post își dorește formația giuleșteană să se întărească. Victor Angelescu a vorbit și despre jucătorul adus în această vară, dar care nu a livrat la nivelul așteptărilor până în acest moment.

Este vorba despre Antoine Baroan, care a fost adus în Giulești de la FC Winterthur din Elveția în schimbul a 400.000 de euro, dar nu a avut impactul așteptat.