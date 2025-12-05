În perioada 2-4 decembrie s-au disputat jocurile din runda a doua a fazei grupelor Cupei României, ediția 2025-2026.

Mai jos sunt rezultatele înregistrate, marcatorii și clasamentul în cele 4 grupe.

Etapa a treia, ultima, din această fază a competiției, se va disputa în luna februarie 2026.

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.

Grupa A



CSC Dumbrăvița (D2) – CSM Slatina (D2) 2-1 (R. Popa 90+4, Curescu 74 pen. / A. Stan 47)

FC Argeș – Rapid 2-1 (R. Moldoveanu 38, 53 / Petrila 21)

Metaloglobus București – CFR Cluj 2-2 (Huiban 16 - pen., Pasagic 82 / Sinyan 25, Biliboc 61)

