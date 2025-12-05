CLASAMENT FCSB și Rapid sunt OUT! Cum arată clasamentele din grupele Cupei României și ce echipe sunt calificate ACUM în sferturile de finală

FCSB și Rapid sunt OUT! Cum arată clasamentele din grupele Cupei Rom&acirc;niei și ce echipe sunt calificate ACUM &icirc;n sferturile de finală Cupa Romaniei
Ultima etapă dim faza grupelor se va desfășura anul viitor.

FCSB Dinamo Rapid Universitatea Craiova CFR Cluj
În perioada 2-4 decembrie s-au disputat jocurile din runda a doua a fazei grupelor Cupei României, ediția 2025-2026.

Mai jos sunt rezultatele înregistrate, marcatorii și clasamentul în cele 4 grupe. 

Etapa a treia, ultima, din această fază a competiției, se va disputa în luna februarie 2026.

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.

Grupa A

CSC Dumbrăvița (D2) – CSM Slatina (D2) 2-1 (R. Popa 90+4, Curescu 74 pen. / A. Stan 47)

FC Argeș – Rapid 2-1 (R. Moldoveanu 38, 53 / Petrila 21)

Metaloglobus București – CFR Cluj 2-2 (Huiban 16 - pen., Pasagic 82 / Sinyan 25, Biliboc 61)

Clasamente oferite de Sofascore

Grupa B

Sănătatea Cluj (D3) – Gloria Bistrița 1-2 (D2) (D. Paul 55 / V. Alexandru 43, Chukwu 48)

UTA Arad – FCSB 3-0 (Costache 54, M. Coman 60, Alomerovic 90+5)

Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova 0-4 (Romanchuk 10 - foto, Etim 18, Al. Crețu 56, Mekvabishvili 87)

Clasamente oferite de Sofascore

Grupa C

FK Csikszereda – Oțelul Galați 1-2 (Eppel 76 / Chira 38, Bordun 90+6)

Sporting Liești (D3) – Metalul Buzău (D2) 4-7 (V. Costea 11, 34, P. Voinea 38 - pen., T. Năstase 72 / Cr. Dumitru 7, 23, D. Oprea 18, Șaim Tudor 45+2, Ad. Moldovan 50, Robu 74, Al. Nica 90)

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (D2) – U Cluj 2-2 (Ghimfuș 7, D. Oroian 16 / Trică 35, Postolachi 57)

Clasamente oferite de Sofascore

Grupa D

CS Dinamo București (D2) – Concordia Chiajna (D2) 0-3 (I. Pop 26, Fabinho 81, Gîrbiță 90)

FC Botoșani – FC Hermannstadt 1-3 (E. Lopez 10 / Al. Oroian 24, Gjorgjievski 52, Buș 78)

Farul Constanța – Dinamo 0-0

Clasamente oferite de Sofascore

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

