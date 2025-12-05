În perioada 2-4 decembrie s-au disputat jocurile din runda a doua a fazei grupelor Cupei României, ediția 2025-2026.
Mai jos sunt rezultatele înregistrate, marcatorii și clasamentul în cele 4 grupe.
Etapa a treia, ultima, din această fază a competiției, se va disputa în luna februarie 2026.
Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.
Grupa A
CSC Dumbrăvița (D2) – CSM Slatina (D2) 2-1 (R. Popa 90+4, Curescu 74 pen. / A. Stan 47)
FC Argeș – Rapid 2-1 (R. Moldoveanu 38, 53 / Petrila 21)
Metaloglobus București – CFR Cluj 2-2 (Huiban 16 - pen., Pasagic 82 / Sinyan 25, Biliboc 61)
Grupa B
Sănătatea Cluj (D3) – Gloria Bistrița 1-2 (D2) (D. Paul 55 / V. Alexandru 43, Chukwu 48)
UTA Arad – FCSB 3-0 (Costache 54, M. Coman 60, Alomerovic 90+5)
Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova 0-4 (Romanchuk 10 - foto, Etim 18, Al. Crețu 56, Mekvabishvili 87)
Grupa C
FK Csikszereda – Oțelul Galați 1-2 (Eppel 76 / Chira 38, Bordun 90+6)
Sporting Liești (D3) – Metalul Buzău (D2) 4-7 (V. Costea 11, 34, P. Voinea 38 - pen., T. Năstase 72 / Cr. Dumitru 7, 23, D. Oprea 18, Șaim Tudor 45+2, Ad. Moldovan 50, Robu 74, Al. Nica 90)
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (D2) – U Cluj 2-2 (Ghimfuș 7, D. Oroian 16 / Trică 35, Postolachi 57)
Grupa D
CS Dinamo București (D2) – Concordia Chiajna (D2) 0-3 (I. Pop 26, Fabinho 81, Gîrbiță 90)
FC Botoșani – FC Hermannstadt 1-3 (E. Lopez 10 / Al. Oroian 24, Gjorgjievski 52, Buș 78)
Farul Constanța – Dinamo 0-0
Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES