Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, căpitanul echipei naționale de fotbal a României a semnat cu Genoa liber de contract după ce s-a despărțit de Damac FC, club din primul eșalon al Arabiei Saudite.



Stanciu a înregistrat șase apariții la echipa din Serie A până acum, unde și-a trecut numele pe tabela de marcaj într-o singură situație. Sub comanda noului antrenore, Daniele De Rossi, mijlocașul român încă nu a debutat.



”Sunt șanse să ajungă Stanciu în Giulești?” Rapid a dat răspunsul



Întrebat dacă sunt șanse ca Stanciu să ajungă la Rapid, Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului din Giulești, a răspuns negativ, dar a explicat că l-ar vrea la formația dirijată de Costel Gâlcă.



Rapidul se luptă la titlu în acest sezon!



”Nu e neapărat un jucător din Italia pe care să-l aducem. Sunt mai multe piste, vedem cu cine putem să ne înțelegem și pe cine putem să aducem. Avem mulți jucători interesanți cu care dorim să negociem. Da, asta ne dorim, ca transferurile să fie făcute din timp, să poată să facă cantonamentul cu noi. După ce se termină etapa cu numărul 21 putem să vedem nume. Sperăm că la începutul lui ianuarie să avem definitivat pe cine aducem.



Din ce știu eu, nu (n.r. dacă sunt șanse să ajungă Stanciu la Rapid). Tot timpul trebuie să dau acest răspuns, sincer, pentru că vreau să creez o știre falsă. Noi ni-l dorim, deci dacă ar fi să aleagă Rapid, să aleagă antrenorul, directorul sportiv, noi îl vrem. În momentul de față nu știu să existe vreo șansă sau vreo discuție ca jucătorul să fie împrumutat la Rapid”, a spus Angelescu, potrivit fanatik.

