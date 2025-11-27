Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a reacționat cu privire la un potențial transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Cum Dan Șucu finanțează Genoa și Rapid, o astfel de mutare ar putea căpăta contur, în condițiile în care internaționalul român nu are parte de un sezon reușit în Serie A.

Poziția lui Costel Gâlcă cu privire la aducerea lui Nicolae Stanciu la Rapid

Gâlcă a afirmat că Nicolae Stanciu ar putea să o ajute foarte mult pe Rapid în lupta din Superligă, dacă transferul său se va concretiza în iarnă.

„Avem jucători care sunt în vederea noastră pentru iarnă, dar deocamdată e important acest meci. Stanciu e un jucător important pentru fotbalul românesc, cu siguranță că dacă ar veni ne-ar ajuta foarte mult.

Deocamdată mă gândesc la meciul cu Csikszereda, vom vedea ce se va întâmpla. Ne dorim foarte mult să câștigăm meci cu meci, să ajungem acolo și după aceea putem vorbi de alte lucruri”, a transmis Costel Gâlcă, la conferința de presă premergătoare partidei de vineri, 28 noiembrie, Rapid București - Csikszereda Miercurea Ciuc.

Costel Gâlcă, mesaj mobilizator înainte de Rapid - Csikszereda

Referitor la duelul contra ciucanilor, tehnicianul alb-vișiniilor a subliniat că elevii săi trebuie să demonstreze că eșecul din etapa trecută, 0-3 cu CFR Cluj, a fost doar un accident.

„Un meci pe care îl așteptam cu nerăbdare, venim după o înfrângere dureroasă zic eu (n.r. - 3-0 cu CFR Cluj), nici ca joc nu am arătat bine. Întâlnim un adversar care în principiu se luptă pentru a acumula puncte, dar vedem că au crescut în joc. Au avut rezultate pozitive au schimbat și sistemul de joc, deci sunt mult mai bine decât la începutul campionatului și avem nevoie de un meci bun, atitudine bună și de o victorie.

Trebuie să demonstrăm tot timpul, acesta e un moment prielnic pentru noi. Venim după această înfrângere unde nu am putut să facem un joc bun, nu am putut să marcăm, am avut opțiuni și atunci trebuie să demonstrăm la meciul cu Csikszereda că a fost doar un accident.

Absențele sunt cele pe care le știți, restul sunt apți toți pentru joc. Cu siguranță vor fi schimbări, vine și meciul de Cupă și ne dorim să câștigăm și meciul de la Pitești pentru că e un meci important pentru noi. Presiunea e tot timpul, indiferent de locul din clasament, ne dorim să câștigăm, dar trebuie să fie o presiune pozitivă și să putem gestiona aceste momente printr-un joc bun”, a mai transmis Gâlcă.

Afectat de accidentări, Nicolae Stanciu a adunat 5 meciuri la Genoa în stagiunea curentă și un singur gol. Cota sa de piață pe Transfermarkt este de 3 milioane de euro.

