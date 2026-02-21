După înfrângerea din ultima etapă, giuleștenii au rămas pe locul trei, cu 49 de puncte, la trei distanță de rivala Dinamo și la patru de Universitatea Craiova, care este lider de câteva etape bune.

Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, nu se poate baza pe doi jucători înainte de derby-ul de pe Arena Națională. Portarul Marian Aioani și fundașul Robert Sălceanu sunt accidentați și vor vedea meciul din tribune.

Diana Șucu a transmis cinci cuvinte înainte de Rapid - Dinamo

Organizatorii se așteaptă la o asistență de peste 15.000 de spectatori, astfel că recordul de asistență stabilit în meciul din tur (34.700 de suporteri) va sta în picioare. Înainte de meci, Diana Șucu, soția acționarului majoritar de la Rapid, Dan Șucu, a transmis un mesaj de încurajare pe rețelele de socializare.

”Hai, Rapid! Trebuie să câștigăm!”, a scris soția omului care decide totul la gruparea giuleșteană.