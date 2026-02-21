GALERIE FOTO Diana Șucu a transmis cinci cuvinte înainte de Rapid - Dinamo

Diana Șucu a transmis cinci cuvinte înainte de Rapid - Dinamo Superliga
Meciul dintre Rapid și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

După înfrângerea din ultima etapă, giuleștenii au rămas pe locul trei, cu 49 de puncte, la trei distanță de rivala Dinamo și la patru de Universitatea Craiova, care este lider de câteva etape bune. 

Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, nu se poate baza pe doi jucători înainte de derby-ul de pe Arena Națională. Portarul Marian Aioani și fundașul Robert Sălceanu sunt accidentați și vor vedea meciul din tribune.

Organizatorii se așteaptă la o asistență de peste 15.000 de spectatori, astfel că recordul de asistență stabilit în meciul din tur (34.700 de suporteri) va sta în picioare. Înainte de meci, Diana Șucu, soția acționarului majoritar de la Rapid, Dan Șucu, a transmis un mesaj de încurajare pe rețelele de socializare.

”Hai, Rapid! Trebuie să câștigăm!”, a scris soția omului care decide totul la gruparea giuleșteană.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 120 de ori, de 42 de ori au câștigat giuleștenii, de 50 de ori s-au impus dinamoviștii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate.

Costel Gâlcă: ”Nu e un moment bun”

„E un meci important, dar e important să ne atingem obiectivul nostru și apoi să ne gândim la alte obiective. Momentul nu e bun, dar trebuie să fie o motivație în plus începând de la mine și până la jucători.

Sunt meciuri importante, normal că există motivație foarte mare. Dinamo e o echipă foarte bună, a demonstrat. Trebuie să ne ridicăm la nivelul lor sau peste pentru că putem. Am făcut-o și în tur. Trebuie să recunoaștem că e important și acest moment. Trebuie să arătăm altfel din multe puncte de vedere”, a spus Costel Gâlcă, la conferința de presă premergătoare meciului.

